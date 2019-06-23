Дети звёзд. Когда женщины смогут рожать в космосе

Российские учёные предложили реализовать эксперимент по рождению первого ребёнка в космосе. Лайф разобрался, реально ли родить в невесомости, как это сделать и какими будут космические дети.

Заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева сформулировала для российских учёных такую цель, как рождение первого ребёнка в космосе: "Хотелось бы, чтобы первый человек, который родится в космосе, был гражданином России".

Молекулярный биолог Ирина Якутенко уверена, что такой эксперимент был бы очень нужен и важен для понимания возможности переселения человечества на другие планеты или на Луну.

— Будет ли это мальчик или девочка — на чьей стороне будет торжество: феминисток или их противников? Какие у этого ребёнка будут гражданство, раса, национальность? Рождение ребёнка в космосе — вопрос политический, который может заставить нас пересмотреть привычные земные способы идентификации, — считает антрополог Денис Сивков.

Роды в космосе — это то, с чем человечеству придётся столкнуться в будущем. Поэтому лучше начинать готовиться прямо сейчас, считает биоинформатик Андрей Макашов. По его мнению, человечество вряд ли откажется от идеи пилотируемых миссий за пределы Солнечной системы. Да, сейчас в мире нет технических изобретений, чтобы разгоняться до световых или околосветовых скоростей. Но рано или поздно они появятся. Один из теоретических вариантов — корабль поколений — тип межзвёздного космического корабля, осуществляющий полёты по скорости значительно меньше световой, а следовательно, сама миссия может длиться столетия. Первый экипаж такого корабля должен будет оставить на смену себе потомков, чтобы они смогли продолжить путешествие.

— Однако, прежде чем начинать реализацию проекта корабля поколений, нужно отработать все технологии родов на околоземной орбите, где достаточно быстро смогут оказать помощь, если что-то пойдёт не так. Эксперименты по рождению на орбите проводились только на крысах в 1983 году Советским Союзом и в 2001-м — NASA, — говорит Андрей Макашов.

Как быть с физиологией?

— Проблема в том, что к настоящему времени не было проведено экспериментов полного цикла с млекопитающими. Учёные не знают, смогут ли животные в условиях отсутствия или пониженной гравитации забеременеть, выносить и успешно родить потомство. Пока всё ограничилось лишь условными рыбками, а они не совсем показательны, так как живут в воде — в состоянии, близком к невесомости, — отмечает молекулярный биолог Ирина Якутенко.

Во время формирования и развития эмбриона на него влияет множество разных факторов, в том числе и гравитация, ведь и люди, и миллионы поколений их предков развивались на Земле. И, пока нет полноценных экспериментов на тех же мышах, учёные просто не в состоянии ответить, возможно ли забеременеть, выносить и родить не только в условиях невесомости, но и при пониженной гравитации, например Марса или Луны.

То есть можно разбить процесс рождения ребёнка в космосе на три части — зачатие, вынашивание и роды. Зачатие технически можно осуществить в современных условиях практически без проблем. Вопрос только в рисках для здоровья. Именно поэтому не спешат учёные отправлять на орбиту будущих мать и отца для занятий любовью в условиях невесомости. Процесс оплодотворения яйцеклетки проводится и без участия людей. Это проще для изучения, дешевле и не несёт дополнительных репутационных рисков.

Роды технически тоже можно провести, правда, в реальности проблем с этим будет гораздо больше. Во-первых, надо доставить женщину на поздних сроках в космос, а это очень сложно, учитывая все физические ограничения и перегрузки.

Вынашивание ребёнка в космосе в настоящее время представляется совсем малореальной задачей. Девять месяцев, огромные риски, невозможность осмотра профессиональным врачом, а если что-то пойдёт не так — опять-таки перегрузки на пути домой.

Ещё один важный вопрос: как возвращать родившегося на орбите ребёнка? Спуск обратно — это сильные перегрузки, удар при приземлении, необходимость находиться в скафандре — малышу такое выдержать непросто.

Какими будут дети "из космоса"?

Если человек будет полностью развиваться в невесомости от зачатия и до взрослого состояния, его подстерегает ряд опасностей, считает Андрей Макашов.

Первая — формирование вестибулярного аппарата. Нет чёткой уверенности, что орган равновесия сможет нормально "откалиброваться" без гравитации. С другой стороны, возможно, человек будет, наоборот, более совершенным, так как разнообразных угловых ускорений в невесомости куда больше, чем на поверхности планеты.

— Вторая, как мне кажется, куда более сложная проблема — мышцы. На Земле младенцы постепенно наращивают мышцы, используя саму гравитацию в качестве тренажёра. В невесомости с этим возникнет проблема, придётся придумывать специальные тренажёры для новорождённых младенцев, — добавляет эксперт.

Денис Сивков отмечает, что у людей, рождённых в космосе, будут другие способы ориентации в пространстве. Ведь в невесомости нет верха и низа, одни и те же вещи воспринимаются с разных перспектив.

— С другой стороны, космос всё время редуцируется к земному: он поддерживается как знакомое земное место — на станции есть всё же разметка "пол-потолок" (так тренировались на Земле), космонавты вешают на стены изображение земных пейзажей, костюм "Чибис" и футуристические цилиндры О’Нила создают притяжение, близкое к земному. Вот эти знакомые земные и радикально иные условия будут влиять на то, какими будут наши космические дети, — говорит антрополог.

Пока что желание стать первыми, кто родит в космосе, сильно опережает время. Для начала нужно серьёзно продвинуть вперёд существующие технологии, провести огромное количество экспериментов, отработать более щадящие способы выхода на орбиту и возвращения на Землю. Только после этого новые люди смогут появляться и в космосе, и, возможно, на других планетах.