Южное сияние, хромосфера и Око Саурона. Лучшие снимки неба и космоса 2019 года

Гринвичская королевская обсерватория опубликовала шорт-лист конкурса Astronomy Photographer of the Year 2019. В число претендентов на главный приз вошёл и снимок северного сияния в виде птицы, сделанный в Мурманске.

Туманность Улитку часто называют Оком Саурона. Этот кадр в числе прочих попал в шорт-лист конкурса Astronomy Photographer of the Year

Фотограф Алистер Вудвард сделал этот снимок на заднем дворе своего дома в Дерби (Англия). На фото видны хромосфера Солнца и протуберанец

Полярное сияние в форме птицы над руинами военной гидроэлектростанции в Мурманске

Чистое звёздное небо отражается в реке у подножия горы Хукер (Вайоминг, США)

Туманность NGC 6357 (Омар) расположена на расстоянии 8 тысяч световых лет от Земли. Снимок сделан в Паддингтоне (Австралия)

Северное сияние в виде птицы Феникс (Исландия)

Туманность Киля, снятая на монохромную камеру с использованием трёх различных фильтров. Полученные изображения объединены в один цветной кадр

Дэвид Рос Гарсия сделал этот снимок в испанских пещерах Куэвас де Саэн, образованных 11 миллионов лет назад

Галактика NGC 253 — самая яркая в группе галактик Скульптора. Характеризуется мощным звёздообразованием и большим количеством межзвёздной пыли

Млечный Путь, снятый с горы Херцогштанд в Альпах (Германия). В левой части фотографии — озёра Вальхензе и Кохельзе

Млечный Путь над Доломитовыми Альпами (Италия). Снимок состоит из множества вертикальных фотографий, сделанных во время утренних сумерек

На этом снимке, сделанном в Оcентехо (Испания), видны сразу 4 туманности: Ориона, Конская Голова, M78 и Петля Барнарда

Туманность Гама — остаток сверхновой в Парусах, взорвавшейся 12 тысяч лет назад. Снимок сделан в Бигджера Уотерс (Австралия)

Отсутствие светового загрязнения делает Тасманию идеальным местом для наблюдения за южным сиянием. Сверху по центру — Большое Магелланово Облако

Млечный Путь над маяком острова Боди в Северной Каролине (США)

Детализированное изображение поверхности Луны, полученное из 30 фотографий, которые были сделаны в обсерватории Кумеада на юге Португалии

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