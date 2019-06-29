Южное сияние, хромосфера и Око Саурона. Лучшие снимки неба и космоса 2019 года
Фото © Marc Toso
Туманность Улитку часто называют Оком Саурона. Этот кадр в числе прочих попал в шорт-лист конкурса Astronomy Photographer of the Year
Фотограф Алистер Вудвард сделал этот снимок на заднем дворе своего дома в Дерби (Англия). На фото видны хромосфера Солнца и протуберанец
Полярное сияние в форме птицы над руинами военной гидроэлектростанции в Мурманске
Чистое звёздное небо отражается в реке у подножия горы Хукер (Вайоминг, США)
Туманность NGC 6357 (Омар) расположена на расстоянии 8 тысяч световых лет от Земли. Снимок сделан в Паддингтоне (Австралия)
Северное сияние в виде птицы Феникс (Исландия)
Туманность Киля, снятая на монохромную камеру с использованием трёх различных фильтров. Полученные изображения объединены в один цветной кадр
Дэвид Рос Гарсия сделал этот снимок в испанских пещерах Куэвас де Саэн, образованных 11 миллионов лет назад
Галактика NGC 253 — самая яркая в группе галактик Скульптора. Характеризуется мощным звёздообразованием и большим количеством межзвёздной пыли
Млечный Путь, снятый с горы Херцогштанд в Альпах (Германия). В левой части фотографии — озёра Вальхензе и Кохельзе
Млечный Путь над Доломитовыми Альпами (Италия). Снимок состоит из множества вертикальных фотографий, сделанных во время утренних сумерек
На этом снимке, сделанном в Оcентехо (Испания), видны сразу 4 туманности: Ориона, Конская Голова, M78 и Петля Барнарда
Туманность Гама — остаток сверхновой в Парусах, взорвавшейся 12 тысяч лет назад. Снимок сделан в Бигджера Уотерс (Австралия)
Отсутствие светового загрязнения делает Тасманию идеальным местом для наблюдения за южным сиянием. Сверху по центру — Большое Магелланово Облако
Млечный Путь над маяком острова Боди в Северной Каролине (США)
Детализированное изображение поверхности Луны, полученное из 30 фотографий, которые были сделаны в обсерватории Кумеада на юге Португалии
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