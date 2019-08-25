Одобрено астрофизиком: 8 фильмов о космосе, которым можно верить

Всегда интересно послушать человека, который разбирается в вопросе. Вот и в этот раз The Insider взял интервью у 62-летнего астрофизика Франсиса Рокара из Парижа, Франция, который рассказал, в каких космических картинах было больше правды, а в каких — художественного вымысла.

"2001: Космическая одиссея", 1968 г., Стэнли Кубрик "Чтобы понять все зашифрованные сообщения, вам нужно посмотреть фильм не один раз. И даже спустя 50 лет он остаётся актуальным" Кадр из фильма "2001: Космическая одиссея" / "Кинопоиск" "Аполлон 13", 1995 г., Рон Ховард "Это очень реалистичный, почти документальный фильм о миссии "Аполлона 13" Кадр из фильма "Аполлон 13" / "Кинопоиск" "Отрезанные от мира", 1969 г., Джон Стёрджес "Очень реалистичная ситуация — двигатель отказал, космонавты застряли на орбите. Я удивлён, что такое ещё не случилось в истории" Кадр из фильма "Отрезанные от мира" / "Кинопоиск" "Скрытые фигуры", 2016 г., Тед Мелфи "До появления компьютеров все расчёты вели люди, чаще всего — женщины. Именем одной из них NASA назвало исследовательский центр" Кадр из фильма "Скрытые фигуры" / "Кинопоиск" "Человек на Луне", 2018 г., Дэмьен Шазелл "Здесь показана личность Нила Армстронга через глаза его детей. Фильм очень реалистичен, но поверхность Луны на Луну не похожа" Кадр из фильма "Человек на Луне" / "Кинопоиск" "Гравитация", 2013 г., Альфонсо Куарон "Синдром Кесслера — вполне реальная угроза, в ближнем космосе полно мусора. Однако столкновения не происходят сразу, как в фильме" Кадр из фильма "Гравитация" / "Кинопоиск" "Марсианин", 2015 г., Ридли Скотт "Множество верных деталей — про удобрения для картофеля и сильные бури. Но генератор закапывать нельзя, иначе он перегреется" Кадр из фильма "Марсианин" / "Кинопоиск" "Тарелка", 2000 г., Роб Ситч "Компьютер сломался, радиоастроному пришлось лезть на тарелку и всё исправлять. Без него мы бы не увидели первых шагов по Луне" Кадр из фильма "Тарелка" / "Кинопоиск" Что стоит за первым фото чёрной дыры: одна студентка и полтонны жёстких дисков