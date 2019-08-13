Марсоход NASA снял странные кадры, на которых можно увидеть силуэты инопланетян

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Фото © Giphy

По утверждению знаменитого "охотника за инопланетянами" Скотта Уоринга, на фотографии, сделанной марсоходом NASA, изображена женщина в сопровождении мужчины и ребёнка.

Среди красного песка и скал на фотографии можно увидеть три разных объекта, которые Уоринг назвал артефактами пришельцев или статуями. Исследователь инопланетных форм жизни утверждает, что NASA удалило фотографию, но позже ему удалось найти аналогичную.

<p>Фото © NASA</p>

На статуе женщины очень детализированный зелёный халат, на котором даже можно увидеть складки

Скотт Уоринг

На снимке также можно разглядеть длинные волосы до плеч, тонкую талию. И даже на поднятой руке видно, где заканчивается рукав и начинается кисть. Рядом с фигурой женщины находится силуэт, напоминающий лысого мужчину, который также одет во что-то зелёное.

<p>Фото © NASA / Скотт Уоринг</p>

Впереди этих фигур, по мнению Уоринга, расположена статуя маленького ребёнка. "Он сидит, выставив ноги впереди, а руки держит за спиной", — утверждает исследователь, хоть и для "неподготовленного глаза" увидеть что-то похожее на человека будет весьма сложно.

Уоринг сравнил объект на Красной планете с самой известной картиной Леонардо Да Винчи, сообщает DailyStar.

Эта женщина на Марсе — буквально марсианская Мона Лиза. Она безупречна во всех отношениях, но даже этого свидетельства недостаточно, чтобы убедить некоторых

Скотт Уоринг

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