Марсоход NASA снял странные кадры, на которых можно увидеть силуэты инопланетян

По утверждению знаменитого "охотника за инопланетянами" Скотта Уоринга, на фотографии, сделанной марсоходом NASA, изображена женщина в сопровождении мужчины и ребёнка.

Среди красного песка и скал на фотографии можно увидеть три разных объекта, которые Уоринг назвал артефактами пришельцев или статуями. Исследователь инопланетных форм жизни утверждает, что NASA удалило фотографию, но позже ему удалось найти аналогичную.

На статуе женщины очень детализированный зелёный халат, на котором даже можно увидеть складки Скотт Уоринг

На снимке также можно разглядеть длинные волосы до плеч, тонкую талию. И даже на поднятой руке видно, где заканчивается рукав и начинается кисть. Рядом с фигурой женщины находится силуэт, напоминающий лысого мужчину, который также одет во что-то зелёное.

Впереди этих фигур, по мнению Уоринга, расположена статуя маленького ребёнка. "Он сидит, выставив ноги впереди, а руки держит за спиной", — утверждает исследователь, хоть и для "неподготовленного глаза" увидеть что-то похожее на человека будет весьма сложно.

Уоринг сравнил объект на Красной планете с самой известной картиной Леонардо Да Винчи, сообщает DailyStar.