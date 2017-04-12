10 самых интересных экспонатов Музея космонавтики

1. Первый спутник

"Спутник-1", или ПС-1 ("Простейший спутник — 1"), — первый искусственный спутник Земли, запущенный на межконтинентальной баллистической ракете Р-7 на орбиту 4 октября 1957 года с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР Тюра-Там (космодром Байконур).

Запуск "Спутника" вызвал в США панику, последствия которой мы ощущаем до сих пор. Главным источником страха, впрочем, был не этот алюминиевый шарик, а огромный носитель, на котором он вылетел в космос, — первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета. Это 183-тонное оружие давало СССР возможность за несколько минут уничтожить любой город на Земле — в те годы таких ракет не было еще ни у кого. Для непонятливых Никита Хрущёв даже специально пояснил:

— Нам и надо-то — только поменять боеголовку…

Корпус спутника состоял из двух полусфер диаметром 58 см из алюминиевого сплава, к верхней полусфере крепились четыре складных антенны длиной по 2,4 м и по 2,9 м. Внутри "шара" были размещены: блок аккумуляторов массой около 50 кг, радиопередатчик, вентилятор и система терморегулирования, датчики температуры и давления.

2. Белка и Стрелка

На начальном этапе освоения космоса на орбиту и в стратосферу Земли собак запускали 34 раза — как правило, они летали парами. Примерно каждый третий запуск был неудачным — свыше 20 собак погибли, хотя среди четвероногих астронавтов были и настоящие герои-рекордсмены — так, дворняжка по кличке Отважная слетала на ракете пять раз.

Но ни одна из космических собак не снискала такой славы, как Белка и Стрелка, совершившие космический полёт на корабле "Спутник-5" 19 августа 1960 года. Это был последний "собачий" запуск перед стартом Гагарина, поэтому впервые на всём протяжении 27-часового полёта из космоса шла телевизионная трансляция того, что происходило в кабине.

Существует легенда, что Белку и Стрелку учёные подобрали на улице. На самом деле это неправда: все собаки, использовавшиеся для космических экспериментов, были выращены в специальном питомнике, и их с рождения готовили к полёту, тренируя не бояться учёных и различных приборов.

Кстати, запускали на орбиту только девочек — к ним было легче приспособить ассенизационное устройство (девочки не поднимают заднюю лапу). А вот на геофизических ракетах запускали и мальчиков — полёты там были непродолжительными, не более пяти минут.

После возвращения на Землю Стрелка родила трёх девочек и троих мальчиков, их демонстрировали по телевизору. Одного из щенков по кличке Пушок даже подарили жене президента США Жаклин Кеннеди.

3. Скафандр Гагарина

Скафандр СК-1 ("Спасательный костюм — 1") — первый скафандр, который был разработан в СССР для полётов первых космонавтов. Интересно, что создатели корабля "Восток" во главе с инженером Константином Феоктистовым предлагали отказаться от скафандра: на счету был каждый грамм, а Феоктистов считал, что вероятность разгерметизации кабины равняется нулю. Однако Королёв, выслушав все аргументы, приказал всё-таки создать скафандр.

В итоге СК-1 сшили из двух слоёв: силового лавсанового и герметичного резинового. Также Гагарина одели в теплозащитный костюм, а чтобы космонавт не потерял сознание от перегрева во время старта и полёта, скафандр всё время продувался через шланг воздухом из кабины. Весь полёт Гагарин провёл с открытым стеклянным забралом шлема: предполагалось, что шлем необходимо будет закрыть лишь при разгерметизации кабины.

Зато конструкторы в первом скафандре не стали заморачиваться по поводу ассенизационных устройств. И по пути на стартовую площадку космодрома Байконур космонавт попросил остановиться у железнодорожного переезда, чтобы сходить по малой нужде. Для этого Гагарин просто расстегнул скафандр — позже это стало традицией Байконура.

И сегодня автобус с космонавтами останавливается на минуту-другую у железнодорожного переезда, хотя нынешним космонавтам уже нет никакой надобности расстёгивать скафандры (и вообще, перед полётом космонавты более 12 часов не пьют, чтобы избежать подобных ситуаций).

А вот запомнившийся всем оранжевый чехол к скафандру, собственно, не имел никакого отношения — этот комбинезон сшили для облегчения поисковых работ, поскольку корабли "Восток" не имели системы мягкой посадки и космонавт после катапультирования из кабины самостоятельно приземлялся в степи на парашюте.

Кстати, уже на старте обнаружилось, что на скафандре отсутствуют какие-либо опознавательные знаки, и, чтобы после приземления Юрия Гагарина не приняли за шпиона (тогда всем был памятен инцидент со сбитым в 1960 году американским лётчиком Пауэрсом), инженеры "Звезды" на уже надетом на Гагарина шлеме нарисовали красной краской четыре буквы: "СССР".

4. Скафандр Леонова

Скафандры типа СК были чисто спасательными, то есть не предназначались для проведения работ на орбите за пределами корабля. В 1964 году было решено осуществить запуск корабля "Восход-2" с выходом одного из двух членов экипажа в открытый космос. Для этого проекта нужен был принципиально новый скафандр, способный защитить космонавта от неблагоприятных условий открытого космоса и имеющий автономную, не связанную с кораблём, систему обеспечения жизнедеятельности.

Разработчикам скафандра с именем "Беркут" пришлось решить массу проблем: с одной стороны, в скафандре должно было поддерживаться высокое давление, чтобы у человека не возникло высотных декомпрессионных расстройств, с другой стороны, в вакууме скафандр раздувало, как футбольный мяч: подошвы отходили от ступней, с рук сползали перчатки. В итоге предусмотрели систему сброса лишнего давления — воздух уходил прямо в космос. Как показали дальнейшие события, предусмотрительность конструкторов была совсем не лишней. По возвращении в шлюзовую камеру Леонов, видимо от волнения, по ошибке начал продвигаться в неё вперёд головой. Уже войдя в люк, космонавт понял свою ошибку: нужно было закрыть за собой наружный люк. В итоге Леонов сбросил весь воздух из скафандра и, задержав дыхание, каким-то чудом смог перевернуться и закрыть люк.

5. Станция "Алмаз"

Ещё в 1964 году в СССР были начаты работы по созданию пилотируемой военно-космической станции "Алмаз" (на орбиту она выводилась под именем "Салют"). Система "Алмаза" была уникальной для своего времени. Пилотируемый космический комплекс включал орбитальную станцию весом в 17,8 тонны, транспортный корабль снабжения и два многоразовых спускаемых аппарата, каждый из которых мог взять по три космонавта (полный экипаж станции состоял из шести человек, также станция "Алмаз" могла вести боевые действия и в полностью автономном режиме без участия пилотов). Данный комплекс помимо сугубо научных задач мог выполнять и вполне определённые военные функции — сбивать вражеские спутники и даже наносить бомбовые удары по объектам на поверхности планеты. Также станция получила на вооружение 23-мм автоматическую пушку, специально сконструированную для стрельбы в вакууме, — это оружие могло использоваться для уничтожения американских спутников и шаттлов, которые создавали специально для похищения советских военных спутников с орбиты.

В 1987 году состоялся удачный запуск автоматического варианта ОПС "Алмаз", который получил обозначение "Космос-1870". Боевая станция с ядерными ракетами на борту так и не была выведена в космос ввиду распада СССР.

6. Станция "Мир"

"Мир" — советско-российская пилотируемая научно-исследовательская орбитальная станция, функционировавшая в околоземном космическом пространстве с 20 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года. Станция была создана в рекордно короткие сроки: секретарь ЦК КПСС Григорий Романов, курировавший в СССР космическую отрасль, потребовал запустить на орбиту станцию нового поколения к XXVII съезду партии. И ровно за пять дней до начала съезда на орбиту был выведен базовый блок — первый компонент космической станции "Мир".

Первыми космонавтами, отправившимися к станции "Мир", стали Леонид Кизим и Владимир Соловьёв, которые осуществили уникальный межорбитальный перелёт со станции "Мир" на станцию "Салют-7" и обратно.

Станция "Мир" была рассчитана на пять лет работы, но прослужила целых 15. За время работы станция пережила пожар и столкновение с космическим кораблём "Прогресс". К 2001 году на её борту отказывала радиосвязь, периодически выходили из строя теплоносители. Было принято решение прекратить работу "Мира" и затопить её в океане.

— Пять раз я летал в космос — и все пять раз на "Мир", — вспоминал советский и российский космонавт Анатолий Соловьёв. — Прибыв на станцию, ловил себя на мысли, что мои руки сами совершают привычные действия. Это подсознательная память тела, "Мир" вжился в подкорку и забыть его невозможно, как нельзя забыть первую женщину.

7. "Луноход-1"

Аппарат 8ЕЛ № 203 — первый в мире планетоход, успешно работавший на поверхности Луны с 17 ноября 1970-го по 14 сентября 1971 года.

Луноход, напоминающий большую кастрюлю на колёсиках со множеством замысловатых антенн, воплотил в себе все новейшие достижения тогдашней науки и техники. Например, аппарат питался как от солнечной батареи, так и от радиоизотопного элемента, обогревавшего оборудование в тёмное время суток, когда температура падала до минус 170 градусов.

Спереди "кастрюли" располагалось две телекамеры: управлять лунной машиной предстояло с Земли. В состав каждого экипажа входило пять человек: командир, водитель, бортинженер, штурман и оператор остронаправленной антенны. Причём радиосигнал между Землёй и Луной шёл полторы секунды, а телесигнал — от трёх до 20 секунд. Поэтому движение осуществлялось с большой осторожностью, а экипажи сменяли друг друга каждые два часа.

"Луноход-1", рассчитанный на три месяца работы, проработал на Луне 301 сутки.

8. Корабль "Союз"

Ракетно-космический корабль "Союз" начал проектироваться в 1962 году в ОКБ-1 как корабль советской программы для облёта Луны. Потом советская "лунная программа" была свёрнута, а трёхместный "Союз" стал основной рабочей лошадкой сначала советского, а потом и российского космоса.

К настоящему моменту он пережил уже несколько модернизаций — сейчас на орбиту летают корабли "Союз ТМА-М", то есть "транспортный модернизированный антропометрический — модернизированный". И это по-прежнему самый надёжный космический корабль мира — у него отличная система аварийного спасения, "неубиваемая" система жизнеобеспечения и очень хорошие аэродинамические параметры, благодаря чему космонавты испытывают весьма умеренные перегрузки (именно "Союз" подарил пожилым американским миллионерам возможность летать в космос). Конечно, в последние годы ведутся разговоры о создании нового корабля "Федерация", но сами космонавты сомневаются: лучшее — всегда враг хорошего.

9. Еда

Впервые жестяные тюбики придумали для художников — чтобы живописцам не приходилось каждый раз самостоятельно готовить краски из толчёной охры. Затем в тюбики стали заправлять зубную пасту, а когда у учёных возникла необходимость кормить командированных в небо космонавтов, то лучшей упаковки, чем тюбик, было просто не найти.

Сначала в тюбики заправляли только пюре, затем новые тюбики с увеличенными горловинами позволили космонавтам питаться мясом, рублеными овощами и фруктами.

С 1982 года, в добавление к привычным космотюбикам, на орбиту стали отправлять и сублимированные продукты в пакетах из фольги, в которые нужно было залить горячую воду, чтобы блюда приобрели свой привычный вид.

Сегодня тюбики, ставшие символом космического питания, используются всё реже. Пища в основном расфасована по жестяным банкам (её разогревают, помещая в специальные ячейки электроподогревателя на рабочем столе) или по пакетам из полимерных материалов.

Кстати, единственным космонавтом, кто отказался есть российскую "космическую еду", был пятый космический турист топ-менеджер компании Microsoft Чарльз Симоний, который взял с собой на орбиту запас деликатесов из "мишленовских" ресторанов.

10. Космический пистолет

Огнестрельное оружие входило в комплект экипировки космонавта со времён Юрия Гагарина, которому сунули в карман скафандра обычный пистолет Макарова. Конечно, никто не предполагал, что Юрий Гагарин будет вести на орбите бой с инопланетянами — оружие было нужно Гагарину на случай нештатных ситуаций после приземления.

В 1982 году специалисты Тульского оружейного завода разработали для космонавтов принципиально новый вид оружия — трёхствольный пистолет ТП-82. Два гладких ствола предназначались для стрельбы дробью и сигнальными патронами, нарезной — для стрельбы пулями со стальным сердечником. У пистолета был приставной приклад — мачете в чехле, причём форма мачете позволяла использовать его и как нож, и как топор, и как лопату.

В 1987 году производство пистолета и боеприпасов к нему было прекращено, но ещё 30 лет космонавты летали в космос с ТП-82. В 2007 году вышел гарантийный срок хранения боеприпасов и экипажу очередного корабля снова выдали ПМ.

Правда, находящийся в музее экспонат никакого отношения к оружию космонавтов не имеет. Лежащий под стеклом предмет — поделка, изготовленная из куска газового пистолета RECK Double Eagle, к которому были приделаны деревянное "цевьё", пропитанное морилкой, и три окрашенных в чёрный цвет трубки, имитирующие стволы "космического пистолета". Видимо, у Музея космонавтики не нашлось оригинального ТП-82, и местные умельцы вышли из положения как смогли.