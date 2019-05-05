Бесконечно можно смотреть на три вещи: воду, огонь и косплей этой москвички

На "Игромире" Таня предстала в образе Милины — персонажа серии видеоигр Mortal Kombat.
Выбор пал на неё неслучайно — Таня состоит в команде Heroes Show, которая занимается косплеем героев известного файтинга.
Ребята делают всё сами: разрабатывают и шьют костюмы, снимают и обрабатывают фото и видео.
Но что самое интересное — Heroes Show не просто косплей-бенд. Это проект, который включает в себя танцевальное и световое шоу.
Этим участники бенда занимаются тоже сами: среди них полно профессионалов.
Танцевальные и акробатические номера ребята тоже придумывают сами.
Таня, например, специалист по фаер-шоу.
В команде за каждым человеком закреплён определённый персонаж, но у Тани есть своя особенность.
Девушка иногда меняет образы — в зависимости от настроения, выступая в качестве то Милины, то Китаны.
Даже при мимолётном взгляде становится понятно, что ребята из Heroes Show очень любят свой проект и отдают ему все свои силы.
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