Бесконечно можно смотреть на три вещи: воду, огонь и косплей этой москвички

Таня Коробова, участница проекта Heroes Show, приобрела небывалую популярность после косплея на "Игромире-2018". Девушка показала проработанный и сексуальный образ, чем и покорила сердца не только посетителей, но и пользователей Сети. Лайф предлагает читателям познакомиться с Таней и персонажами, которые благодаря её работе получили особое звучание.

На "Игромире" Таня предстала в образе Милины — персонажа серии видеоигр Mortal Kombat.

Выбор пал на неё неслучайно — Таня состоит в команде Heroes Show, которая занимается косплеем героев известного файтинга.

Ребята делают всё сами: разрабатывают и шьют костюмы, снимают и обрабатывают фото и видео.

Но что самое интересное — Heroes Show не просто косплей-бенд. Это проект, который включает в себя танцевальное и световое шоу.

Этим участники бенда занимаются тоже сами: среди них полно профессионалов.

Танцевальные и акробатические номера ребята тоже придумывают сами.

Таня, например, специалист по фаер-шоу.

В команде за каждым человеком закреплён определённый персонаж, но у Тани есть своя особенность.

Девушка иногда меняет образы — в зависимости от настроения, выступая в качестве то Милины, то Китаны.

Даже при мимолётном взгляде становится понятно, что ребята из Heroes Show очень любят свой проект и отдают ему все свои силы.

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