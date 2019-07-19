Instagram-аккаунт продававшей воду из ванны косплеерши удалили за "порнографию"

Популярная инста-модель и тролль всего Интернета Белль Дельфин снова попала в передовицы. В этот раз девушка из Великобритании не занималась предпринимательством, а просто поймала волну хейта со стороны обманутых поклонников.

К выходкам Белль Дельфин обычно всегда относились с пониманием и здравой долей юмора, но в этот раз девушку, видимо, решили не прощать. Не так давно косплеерша задумала продавать за бешеные деньги воду из своей ванны после долгого купания. Как ни странно, фанаты расхватали весь запас за пару дней, но потом выяснилось, что это типичный подкол от Белль, и тут уже терпение у всех лопнуло.

Журналистка Тейлор Лоренц обратила внимание, что инста-аккаунт косплеерши на 4,5 млн подписчиков удалён, и написала об этом в своём твиттере. Девушка предположила, что это может быть из-за жалоб на порнографию.

Аккаунт Белль Дельфин был удалён за нарушения после массовой кампании в Сети против неё. У неё было 4,5 млн подписчиков Тейлор Лоренц

В ответ на это пользователи соцсети под тегом косплеерши начали выкладывать скриншоты страйков на её аккаунт, подтверждая догадки Тейлор.

Ее-е-ей! Белль Дельфин всё! Пользователь "Твиттера"

Боже мой, мы действительно это сделали! Пользователь "Твиттера"

Пока-пока, Белль! Пользователь "Твиттера"

Белль Дельфин (настоящее имя — Мэри-Белль Киршнер) прославилась в Сети своими максимально неприличными фото, граничащими с порнографией. Также девушка любила пошутить над подписчиками: например, как-то она по многочисленным просьбам завела аккаунт на порносайте PornHub, но вместе ожидаемо высокорейтинговых видео начала выкладывать смешные ролики.

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