Косплеерша показала, какой была в школе, и фанаты не могли поверить своим глазам

22

Фото © "Твиттер" / SaLA_cos

Безусловно, поклонники понимают, что в реальной жизни косплееры внешне сильно отличаются от воссоздаваемых ими персонажей и без косметики могут выглядеть довольно обычно. Но эта девушка их просто поразила тем, какой была всего несколько лет назад.

У пользовательницы "Твиттера" с ником SaLA_cos более 25 тысяч подписчиков, с которыми она делится своими фотографиями, где позирует в образах и без. Но недавно она решила показать, какую огромную работу проделала над собой, чтобы стать популярной и обрести уверенность в себе, пишет Soranews24.

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34; / <a href="https://twitter.com/SaLA_cos" target="_blank">SaLA_cos</a></p>

Девушка поделилась своими подростковыми фото, на которых её просто не узнать. И рассказала, что в школе её оскорбляли из-за внешности. Но она не позволила обидчикам испортить себе жизнь. SaLA подобрала себе подходящую диету, освоила чудеса макияжа и вплотную занялась своим телом. Перемены во внешности на заставили себя ждать. И теперь блогерша живёт в Токио, где занимается косплеем и чувствует себя счастливой, даря людям улыбки.

Я родилась в префектуре Сага, в семье, которая занималась сельским хозяйством и была счастлива. Но меня дразнили из-за внешности. А на выпускном из средней школы кто-то высмеял меня, сказав: "Удивлён, что ты можешь жить с таким лицом"

SaLA_cos

<p>SaLA в школьные годы. Фото © &#34;Твиттер&#34; / <a href="https://twitter.com/SaLA_cos/status/1158354924201099267?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1158354924201099267&ref_url=https%3A%2F%2Fsoranews24.com%2F2019%2F08%2F07%2Fbeautiful-japanese-cosplayer-stuns-fans-with-high-school-photos-that-look-nothing-like-her-now%2F" target="_blank">SaLA_cos</a></p>

Пост косплеерши собрал около 200 тысяч лайков. И подписчиков шокировали и её откровение, и её трансформация. Многие не могли поверить, что это один и тот же человек. Однако юзеры поддержали девушку, отметив, что главное — красота внутри.

Знают ли те, кто издевался над ней в школе, какая SaLA_cos сейчас?

Пользователь "Твиттера"

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34; / <a href="https://twitter.com/SaLA_cos" target="_blank">SaLA_cos</a></p>

Люди вокруг тебя просто не замечали, что ты всегда была красивой, а теперь просто стала ещё красивее

Пользователь "Твиттера"

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34; / <a href="https://twitter.com/SaLA_cos" target="_blank">SaLA_cos</a></p>

Когда я впервые увидела SaLA_cos, подумала, что, да, красивая женщина с отличным вкусом и фигурой. Но, оказывается, всё это результат её усилий! И за это она заслуживает уважения

Пользователь "Твиттера"

Самое главное — иметь доброе сердце и здоровый дух

Пользователь "Твиттера"

Косплеерша выложила фото до и после макияжа, и разница может шокировать любого

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×