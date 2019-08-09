Косплеерша показала, какой была в школе, и фанаты не могли поверить своим глазам

Безусловно, поклонники понимают, что в реальной жизни косплееры внешне сильно отличаются от воссоздаваемых ими персонажей и без косметики могут выглядеть довольно обычно. Но эта девушка их просто поразила тем, какой была всего несколько лет назад.

У пользовательницы "Твиттера" с ником SaLA_cos более 25 тысяч подписчиков, с которыми она делится своими фотографиями, где позирует в образах и без. Но недавно она решила показать, какую огромную работу проделала над собой, чтобы стать популярной и обрести уверенность в себе, пишет Soranews24.

Девушка поделилась своими подростковыми фото, на которых её просто не узнать. И рассказала, что в школе её оскорбляли из-за внешности. Но она не позволила обидчикам испортить себе жизнь. SaLA подобрала себе подходящую диету, освоила чудеса макияжа и вплотную занялась своим телом. Перемены во внешности на заставили себя ждать. И теперь блогерша живёт в Токио, где занимается косплеем и чувствует себя счастливой, даря людям улыбки.

Я родилась в префектуре Сага, в семье, которая занималась сельским хозяйством и была счастлива. Но меня дразнили из-за внешности. А на выпускном из средней школы кто-то высмеял меня, сказав: "Удивлён, что ты можешь жить с таким лицом" SaLA_cos

Пост косплеерши собрал около 200 тысяч лайков. И подписчиков шокировали и её откровение, и её трансформация. Многие не могли поверить, что это один и тот же человек. Однако юзеры поддержали девушку, отметив, что главное — красота внутри.

Знают ли те, кто издевался над ней в школе, какая SaLA_cos сейчас? Пользователь "Твиттера"

Люди вокруг тебя просто не замечали, что ты всегда была красивой, а теперь просто стала ещё красивее Пользователь "Твиттера"

Когда я впервые увидела SaLA_cos, подумала, что, да, красивая женщина с отличным вкусом и фигурой. Но, оказывается, всё это результат её усилий! И за это она заслуживает уважения Пользователь "Твиттера"

Самое главное — иметь доброе сердце и здоровый дух Пользователь "Твиттера"

Косплеерша выложила фото до и после макияжа, и разница может шокировать любого