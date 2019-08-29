Ваши фото могут удалить в любой момент. Косплеерша обвинила Instagram в шантаже

25-летняя Кейтлин Сирагуса, больше известная в Сети под ником Amouranth, попала, казалось бы, в безвыходную ситуацию. У девушки остался последний вариант — обратиться к СМИ за помощью, что блогерша и сделала.

Недавно с Кейтлин произошёл неприятный случай: "Инстаграм" удалил её фото, отметив его как несоответствующее правилам платформы. Девушка сразу заподозрила что-то неладное, ведь она тщательно проверяет все снимки, проблем никогда не возникало, пишет Huffington Post.

Удаление фото сопровождалось предупреждением, что, если девушка не прекратит, её аккаунт на 1,6 млн подписчиков забанят. И хоть у блогерши ещё есть канал на Twitch с 1,2 миллиона зрителей и на YouTube с 250 тыс., "Инстаграм" является основной её площадкой. За одним фото последовали и другие, а вскоре уже несколько снимков были удалены как нарушающие правила.

После этого с девушкой связался некий Тампа, который сообщил, что является сотрудником компании, отвечающей за модерацию контента для "Фейсбука" и "Инстаграма". Он заявил, что готов помочь Кейтлин за ежемесячную плату примерно в 174 тыс. рублей. Девушка решила, что это просто мошенник, который хочет на ней поживиться, и проигнорировала.

Мои фото продолжили удалять, а этот Тампа говорил о таком, что может знать только реальный сотрудник компании, работающей с "Инстаграмом" Кейтлин Сирагуса

Агент девушки связался с "Фейсбуком", чтобы разобраться в ситуации, но там им не помогли. Менеджеры продолжали утверждать, что фото были удалены заслуженно, ведь "у вас там рука у груди и всё такое" и "вы там лили на себя воду". А про шантажиста они ничего не знали и все вопросы, связанные с ним, просто игнорировали.

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