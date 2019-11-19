Эта девушка выглядит красивой, если не знать, что она — сын президента Аргентины

В конце октября этого года на президентских выборах в Аргентине победил 60-летний Альберто Фернандес. Но пользователи в соцсетях обсуждают не назначение политика на пост, а его необычного сына, причём мнения сильно расходятся.

В целом Эстанислао Фернандес является типичным 24-летним представителем гик-культуры. Парень играет в видеоигры, стримя их в Twitch для 2,2 тыс. человек. Посещает различные фестивали и конвенты, а также косплеит популярных персонажей из игр, комиксов и фильмов. Но есть одна загвоздка — все эти персонажи исключительно женского пола, пишет Elcierre Digital.

Эстанислао любит откровенную одежду и густой макияж — как у драг-квин. Среди героинь, в кого перевоплотился парень, есть Малефисента, Харли Квинн, Женщина-кошка и Пикачу. Фото косплея он выкладывает в "Инстаграм", где на него подписано 199 тыс. человек. Геймер не поддерживает образ постоянно: стримы он проводит в виде обычного парня, а на работу в страховую компанию надевает костюмы.

Девушка Эстанислао, с которой он встречается два года, поддерживает его увлечение, а отец даже гордится сыном. Альберто считает, что его сын очень творческий человек, который не стесняется выплёскивать свою энергию разными способами, пишет Clarin.

Он самый лучший сын, какого я бы мог пожелать. Его косплеи такие запоминающиеся, что его приглашают на крупные фестивали, как "Комик-кон" в Нью-Йорке Альберто Фернандес

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