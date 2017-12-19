Нравится эта азиатка? Не спешите отвечать! Прокрутите до конца...

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Нравится эта азиатка? Не спешите отвечать! Прокрутите до конца...

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Эту девочку зовут Алиса Хаоге, и живёт она в Китае

<p>Фото © weibo.com</p>

Она обожает перевоплощения и косплей

<p>Фото © weibo.com</p>

На своей родине Алиса знаменита, несмотря на то что в Китае косплей развит не так, как в Японии и Таиланде

<p>Фото © weibo.com</p>

Её откровенные фото стали сенсацией в местных социальных сетях

<p>Фото © weibo.com</p>

У Алисы появилось множество поклонников и на Западе; на её страницу в "Фейсбуке" подписано более 90 тыс. человек

<p>Фото © weibo.com</p>

Алиса любит превращаться в таких персонажей аниме, как Oreimo, Live Love!, Date A Live

<p>Фото © weibo.com</p>

И у неё это неплохо выходит!

<p>Фото © weibo.com</p>

Но, самое главное, Алиса — не простая девочка...

<p>Фото © weibo.com</p>

...

<p>Фото © weibo.com</p>

<p>Фото © weibo.com</p>

<p>Фото © weibo.com</p>

Да, Алиса — мальчик...

<p>Фото © weibo.com</p>

Мальчик, который ловко водит всех за нос

<p>Фото © weibo.com</p>

Вот и вы попались!

<p>Фото © weibo.com</p>

В то время как в Китае мало знают об этом явлении, японцы уже устраивают конкурсы между мальчиками за лучший "женский" костюм

<p>Фото © weibo.com</p>

Алиса бы точно занял первое место

<p>Фото © weibo.com</p>

Далее без комментариев...

<p>Фото © weibo.com</p>

<p>Фото © weibo.com</p>

<p>Фото © weibo.com</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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