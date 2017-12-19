Нравится эта азиатка? Не спешите отвечать! Прокрутите до конца...

Эту девочку зовут Алиса Хаоге, и живёт она в Китае
Она обожает перевоплощения и косплей
На своей родине Алиса знаменита, несмотря на то что в Китае косплей развит не так, как в Японии и Таиланде
Её откровенные фото стали сенсацией в местных социальных сетях
У Алисы появилось множество поклонников и на Западе; на её страницу в "Фейсбуке" подписано более 90 тыс. человек
Алиса любит превращаться в таких персонажей аниме, как Oreimo, Live Love!, Date A Live
И у неё это неплохо выходит!
Но, самое главное, Алиса — не простая девочка...
...
Да, Алиса — мальчик...
Мальчик, который ловко водит всех за нос
Вот и вы попались!
В то время как в Китае мало знают об этом явлении, японцы уже устраивают конкурсы между мальчиками за лучший "женский" костюм
Алиса бы точно занял первое место
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