Так выглядит Харли Квинн здорового человека. Её зовут Катя, и она любит косплей

Харли Квинн ("Отряд самоубийц")
Джинкс (League of Legends)
Сакура ("Наруто")
Мэри Джейн Уотсон ("Человек-паук")
Цирилла ("Ведьмак")
С детства люблю экспериментировать с макияжем и одеждой. Вот почему я выбрала косплей. Здесь можно стать кем угодно!
Катя Косова
Дейенерис Таргариен ("Игра престолов")
Джокер ("Отряд самоубийц")
Синди Аурум (Final Fantasy)
D.Va (Overwatch)
Лоррейн Бротон ("Взрывная блондинка")
Самое сложное — правильно выбрать персонажа. Никогда не знаешь, понравится ли твой образ людям и будешь ли ты похожа на своего героя
Катя Косова
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