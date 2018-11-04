Так выглядит Харли Квинн здорового человека. Её зовут Катя, и она любит косплей

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Так выглядит Харли Квинн здорового человека. Её зовут Катя, и она любит косплей

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Украинская модель Катя Косова занимается косплеем всего два года, но таланта ей не занимать. Фото её перевоплощений в персонажей популярных фильмов, видеоигр и комиксов хочется разглядывать снова и снова.

Харли Квинн ("Отряд самоубийц")

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/katie_kosova/?hl=ru" target="_blank">instagram.com/katie_kosova</a></p>

Джинкс (League of Legends)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/katie_kosova/?hl=ru" target="_blank">instagram.com/katie_kosova</a></p>

Сакура ("Наруто")

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/katie_kosova/?hl=ru" target="_blank">instagram.com/katie_kosova</a></p>

Мэри Джейн Уотсон ("Человек-паук")

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/katie_kosova/?hl=ru" target="_blank">instagram.com/katie_kosova</a></p>

Цирилла ("Ведьмак")

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/katie_kosova/?hl=ru" target="_blank">instagram.com/katie_kosova</a></p>

С детства люблю экспериментировать с макияжем и одеждой. Вот почему я выбрала косплей. Здесь можно стать кем угодно!

Катя Косова

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/katie_kosova/?hl=ru" target="_blank">instagram.com/katie_kosova</a></p>

Дейенерис Таргариен ("Игра престолов")

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/katie_kosova/?hl=ru" target="_blank">instagram.com/katie_kosova</a></p>

Джокер ("Отряд самоубийц")

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/katie_kosova/?hl=ru" target="_blank">instagram.com/katie_kosova</a></p>

Синди Аурум (Final Fantasy)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/katie_kosova/?hl=ru" target="_blank">instagram.com/katie_kosova</a></p>

D.Va (Overwatch)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/katie_kosova/?hl=ru" target="_blank">instagram.com/katie_kosova</a></p>

Лоррейн Бротон ("Взрывная блондинка")

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/katie_kosova/?hl=ru" target="_blank">instagram.com/katie_kosova</a></p>

Самое сложное — правильно выбрать персонажа. Никогда не знаешь, понравится ли твой образ людям и будешь ли ты похожа на своего героя

Катя Косова

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/katie_kosova/?hl=ru" target="_blank">instagram.com/katie_kosova</a></p>

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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