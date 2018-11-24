Моя прелесть! 10 фото крутого косплея от россиянки, копирующей известных героев

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Моя прелесть! 10 фото крутого косплея от россиянки, копирующей известных героев

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Фото: instagram/noaxaon

22-летняя 2D-художница из Санкт-Петербурга Ксения Перова три года назад завела аккаунт в "Инстаграме", и сейчас у неё почти 70 тыс. подписчиков. Всё благодаря любви девушки к косплею и таланту перевоплощения. Она оживляет героев мультфильмов и кино, умело копируя их жесты и мимику. Среди персонажей — Фродо, Арья Старк и даже девушка-киборг из не вышедшего ещё фильма.

Вампирша Мейвис ("Монстры на каникулах")

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/noaxaon/" target="_blank"><strong>noaxaon</strong></a></p>

Фродо ("Властелин колец")

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/noaxaon/" target="_blank"><strong>noaxaon</strong></a></p>

Вэнди ("Гравити Фолз")

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/noaxaon/" target="_blank"><strong>noaxaon</strong></a></p>

Арья Старк ("Игра престолов")

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/noaxaon/" target="_blank"><strong>noaxaon</strong></a></p>

Белль ("Красавица и Чудовище")

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/noaxaon/" target="_blank"><strong>noaxaon</strong></a></p>

Уэнсдей Аддамс ("Семейка Аддамс")

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/noaxaon/" target="_blank"><strong>noaxaon</strong></a></p>

Алита ("Алита: Боевой ангел")

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/noaxaon/" target="_blank"><strong>noaxaon</strong></a></p>

Дарья ("Дарья", "Бивис и Баттхед")

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/noaxaon/" target="_blank"><strong>noaxaon</strong></a></p>

Виктория ("Труп невесты")

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/noaxaon/" target="_blank"><strong>noaxaon</strong></a></p>

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