Моя прелесть! 10 фото крутого косплея от россиянки, копирующей известных героев

22-летняя 2D-художница из Санкт-Петербурга Ксения Перова три года назад завела аккаунт в "Инстаграме", и сейчас у неё почти 70 тыс. подписчиков. Всё благодаря любви девушки к косплею и таланту перевоплощения. Она оживляет героев мультфильмов и кино, умело копируя их жесты и мимику. Среди персонажей — Фродо, Арья Старк и даже девушка-киборг из не вышедшего ещё фильма.
Вампирша Мейвис ("Монстры на каникулах")
Фродо ("Властелин колец")
Вэнди ("Гравити Фолз")
Арья Старк ("Игра престолов")
Белль ("Красавица и Чудовище")
Уэнсдей Аддамс ("Семейка Аддамс")
Алита ("Алита: Боевой ангел")
Дарья ("Дарья", "Бивис и Баттхед")
Виктория ("Труп невесты")