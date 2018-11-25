Тяночка для гиков. 10 фото косплея персонажей из популярных компьютерных игр

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Тяночка для гиков. 10 фото косплея персонажей из популярных компьютерных игр

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Фото: instagram/ydiscott

Косплеерша Лидия Скотт из Канады ведёт аккаунт в "Инстаграме", где за её работами следит более 22 тысяч подписчиков. В основном девушка воссоздаёт образы персонажей из популярных компьютерных игр, среди них — Assassin’s Creed и старая добрая World of Warcraft. Судя по снимкам, костюмы канадка тоже делает сама. Но её работу оценили не только в "Инстаграме". Косплей чародейки Йеннифэр из "Ведьмака" приглянулся пользователям Reddit и за несколько часов собрал 13 тысяч лайков. Похоже, фанаты игр остались довольны.

Этот снимок с косплеем Йеннифэр получил высокую оценку на Reddit ("Ведьмак-3")

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/lydiscott/" target="_blank"><strong>ydiscott</strong></a></p>

Assassin’s Creed II

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/lydiscott/" target="_blank"><strong>ydiscott</strong></a></p>

Skyrim

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/lydiscott/" target="_blank"><strong>ydiscott</strong></a></p>

"Ведьмак-3"

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/lydiscott/" target="_blank"><strong>ydiscott</strong></a></p>

World of Warcraft

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/lydiscott/" target="_blank"><strong>ydiscott</strong></a></p>

"Ведьмак-3"

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/lydiscott/" target="_blank"><strong>ydiscott</strong></a></p>

Skyrim

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/lydiscott/" target="_blank"><strong>ydiscott</strong></a></p>

God of War

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/lydiscott/" target="_blank"><strong>ydiscott</strong></a></p>

The Elder Scrolls Online

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/lydiscott/" target="_blank"><strong>ydiscott</strong></a></p>

"Ведьмак-3"

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/lydiscott/" target="_blank"><strong>ydiscott</strong></a></p>

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