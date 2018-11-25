Эта косплеерша на вид самое безобидное и милое существо, но в тихом омуте...

Мау Сама без ума от манги, аниме и компьютерных игр, в персонажей которых она часто перевоплощается.

Знакомьтесь — Мау Сама

Думаете, это скриншот из компьютерной игры? Вовсе нет. Просто Мау обожает косплей и доводит все свои образы до совершенства

В её исполнении популярные персонажи манги и аниме становятся на порядок сексуальнее

Контрольное селфи перед выходом в свет

Модель регулярно участвует в тематических фестивалях и конкурсах

Костюмы она шьёт сама

Ну разве не ангел?

Для коммуникации с поклонниками Мау использует в основном китайский сервис микроблогов Weibo. Но в "Фейсбуке" у неё тоже есть своя страница

"Люблю тебя" — самый популярный комментарий, который пользователи соцсетей оставляют под её фотографиями

И их можно понять

Так и хочется лайкнуть

А потом ещё и репостнуть

А вы как думаете?

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