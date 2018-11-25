Эта косплеерша на вид самое безобидное и милое существо, но в тихом омуте...

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Эта косплеерша на вид самое безобидное и милое существо, но в тихом омуте...

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Мау Сама без ума от манги, аниме и компьютерных игр, в персонажей которых она часто перевоплощается.

Знакомьтесь — Мау Сама

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/Maou-Sama-%E5%9C%A8%E4%B8%8B%E8%90%9D%E8%8E%89%E6%8E%A7ii-328788760803665/" target="_blank">Facebook/Maou-Sama</a></p>

Думаете, это скриншот из компьютерной игры? Вовсе нет. Просто Мау обожает косплей и доводит все свои образы до совершенства

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/Maou-Sama-%E5%9C%A8%E4%B8%8B%E8%90%9D%E8%8E%89%E6%8E%A7ii-328788760803665/" target="_blank">Facebook/Maou-Sama</a></p>

В её исполнении популярные персонажи манги и аниме становятся на порядок сексуальнее

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/Maou-Sama-%E5%9C%A8%E4%B8%8B%E8%90%9D%E8%8E%89%E6%8E%A7ii-328788760803665/" target="_blank">Facebook/Maou-Sama</a></p>

Контрольное селфи перед выходом в свет

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/Maou-Sama-%E5%9C%A8%E4%B8%8B%E8%90%9D%E8%8E%89%E6%8E%A7ii-328788760803665/" target="_blank">Facebook/Maou-Sama</a></p>

Модель регулярно участвует в тематических фестивалях и конкурсах

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/Maou-Sama-%E5%9C%A8%E4%B8%8B%E8%90%9D%E8%8E%89%E6%8E%A7ii-328788760803665/" target="_blank">Facebook/Maou-Sama</a></p>

Костюмы она шьёт сама

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/Maou-Sama-%E5%9C%A8%E4%B8%8B%E8%90%9D%E8%8E%89%E6%8E%A7ii-328788760803665/" target="_blank">Facebook/Maou-Sama</a></p>

Ну разве не ангел?

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/Maou-Sama-%E5%9C%A8%E4%B8%8B%E8%90%9D%E8%8E%89%E6%8E%A7ii-328788760803665/" target="_blank">Facebook/Maou-Sama</a></p>

Для коммуникации с поклонниками Мау использует в основном китайский сервис микроблогов Weibo. Но в "Фейсбуке" у неё тоже есть своя страница

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/Maou-Sama-%E5%9C%A8%E4%B8%8B%E8%90%9D%E8%8E%89%E6%8E%A7ii-328788760803665/" target="_blank">Facebook/Maou-Sama</a></p>

"Люблю тебя" — самый популярный комментарий, который пользователи соцсетей оставляют под её фотографиями

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/Maou-Sama-%E5%9C%A8%E4%B8%8B%E8%90%9D%E8%8E%89%E6%8E%A7ii-328788760803665/" target="_blank">Facebook/Maou-Sama</a></p>

И их можно понять

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/Maou-Sama-%E5%9C%A8%E4%B8%8B%E8%90%9D%E8%8E%89%E6%8E%A7ii-328788760803665/" target="_blank">Facebook/Maou-Sama</a></p>

Так и хочется лайкнуть

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/Maou-Sama-%E5%9C%A8%E4%B8%8B%E8%90%9D%E8%8E%89%E6%8E%A7ii-328788760803665/" target="_blank">Facebook/Maou-Sama</a></p>

А потом ещё и репостнуть

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/Maou-Sama-%E5%9C%A8%E4%B8%8B%E8%90%9D%E8%8E%89%E6%8E%A7ii-328788760803665/" target="_blank">Facebook/Maou-Sama</a></p>

А вы как думаете?

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/Maou-Sama-%E5%9C%A8%E4%B8%8B%E8%90%9D%E8%8E%89%E6%8E%A7ii-328788760803665/" target="_blank">Facebook/Maou-Sama</a></p>

15 фото австралийской модели, у которой стоит поучиться ролевым играм

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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