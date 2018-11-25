Эта косплеерша на вид самое безобидное и милое существо, но в тихом омуте...

Знакомьтесь — Мау Сама
Думаете, это скриншот из компьютерной игры? Вовсе нет. Просто Мау обожает косплей и доводит все свои образы до совершенства
В её исполнении популярные персонажи манги и аниме становятся на порядок сексуальнее
Контрольное селфи перед выходом в свет
Модель регулярно участвует в тематических фестивалях и конкурсах
Костюмы она шьёт сама
Ну разве не ангел?
Для коммуникации с поклонниками Мау использует в основном китайский сервис микроблогов Weibo. Но в "Фейсбуке" у неё тоже есть своя страница
"Люблю тебя" — самый популярный комментарий, который пользователи соцсетей оставляют под её фотографиями
И их можно понять
Так и хочется лайкнуть
А потом ещё и репостнуть
А вы как думаете?
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