Уберите детей от экранов! Она даже мультяшек превращает в объекты мужских грёз

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Косплеерша Мейджор Сэм обожает героиню Джессику Рэббит из мультфильмов о Кролике Роджере. Но в её портфолио есть и другие не менее чарующие персонажи.

Джессика Рэббит (Кто подставил кролика Роджера?)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/msmajorsam" target="_blank">Instagram/msmajorsam</a></p>

Джессика Рэббит (Кто подставил кролика Роджера?)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/msmajorsam" target="_blank">Instagram/msmajorsam</a></p>

Джессика Рэббит (Кто подставил кролика Роджера?)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/msmajorsam" target="_blank">Instagram/msmajorsam</a></p>

Тавион Аксмис (Jedi Knight: Jedi Outcast)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/msmajorsam" target="_blank">Instagram/msmajorsam</a></p>

Герцогиня (Коты-аристократы)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/msmajorsam" target="_blank">Instagram/msmajorsam</a></p>

Ксения Сергеевна Онатопп (Золотой глаз)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/msmajorsam" target="_blank">Instagram/msmajorsam</a></p>

Кейт Арчер (No One Lives Forever)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/msmajorsam" target="_blank">Instagram/msmajorsam</a></p>

Капитан Амелия Смоллетт (Планета сокровищ)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/msmajorsam" target="_blank">Instagram/msmajorsam</a></p>

Малефисента (Спящая красавица)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/msmajorsam" target="_blank">Instagram/msmajorsam</a></p>

Мара Джейд (Звёздные войны)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/msmajorsam" target="_blank">Instagram/msmajorsam</a></p>

Мисс Китти

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/msmajorsam" target="_blank">Instagram/msmajorsam</a></p>

Ариэль (Русалочка)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/msmajorsam" target="_blank">Instagram/msmajorsam</a></p>

Карлотта (Призрак оперы)

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/msmajorsam" target="_blank">Instagram/msmajorsam</a></p>

Мэрилин Монро

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/msmajorsam" target="_blank">Instagram/msmajorsam</a></p>

Неповторимый оригинал

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/msmajorsam" target="_blank">Instagram/msmajorsam</a></p>

Эта косплеерша на вид самое безобидное и милое существо, но в тихом омуте...

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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