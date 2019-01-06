Каваии из России. 15 примеров нежного косплея петербурженки, которая любит Азию

Косплеерша Людмила Старкова из Санкт-Петербурга воссоздаёт образы персонажей из азиатской культуры. И точно могла бы побороться за звание самой милой косплеерши. Фото россиянки в образе Синди Аурум из Final Fantasy XV стало популярным на reddit. Но, как оказалось, девушка ведёт целую страницу в "Инстаграме" — jyu_san, куда выкладывает фото своего очень женственного косплея. Среди воплощённых героев в основном персонажи из игр и мультфильмов, которые удаются ей особенно хорошо.
Final Fantasy XV, Синди Аурум
Рин Кагаминэ
NieR: Automata, Йорха-2B
"Время приключений", принцесса Бубль-гум
Super Mario, Боузетта
Сакура Киномото
"Их история" (Their story)
The Idolmaster
Love Live, Эри Аясэ
Kingdom Hearts III, Аква