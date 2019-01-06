Каваии из России. 15 примеров нежного косплея петербурженки, которая любит Азию

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Каваии из России. 15 примеров нежного косплея петербурженки, которая любит Азию

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Фото: instagram/jyu_san

Косплеерша Людмила Старкова из Санкт-Петербурга воссоздаёт образы персонажей из азиатской культуры. И точно могла бы побороться за звание самой милой косплеерши. Фото россиянки в образе Синди Аурум из Final Fantasy XV стало популярным на reddit. Но, как оказалось, девушка ведёт целую страницу в "Инстаграме" — jyu_san, куда выкладывает фото своего очень женственного косплея. Среди воплощённых героев в основном персонажи из игр и мультфильмов, которые удаются ей особенно хорошо.

Final Fantasy XV, Синди Аурум

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/jyu_san/" target="_blank"><strong>jyu_san</strong></a></p>

Рин Кагаминэ

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/jyu_san/" target="_blank"><strong>jyu_san</strong></a></p>

NieR: Automata, Йорха-2B

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/jyu_san/" target="_blank"><strong>jyu_san</strong></a></p>

"Время приключений", принцесса Бубль-гум

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/jyu_san/" target="_blank"><strong>jyu_san</strong></a></p>

Super Mario, Боузетта

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/jyu_san/" target="_blank"><strong>jyu_san</strong></a></p>

Сакура Киномото

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/jyu_san/" target="_blank"><strong>jyu_san</strong></a></p>

"Их история" (Their story)

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/jyu_san/" target="_blank"><strong>jyu_san</strong></a></p>

The Idolmaster

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/jyu_san/" target="_blank"><strong>jyu_san</strong></a></p>

Love Live, Эри Аясэ

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/jyu_san/" target="_blank"><strong>jyu_san</strong></a></p>

Kingdom Hearts III, Аква

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/jyu_san/" target="_blank"><strong>jyu_san</strong></a></p>

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