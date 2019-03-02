Что нужно для идеального косплея? Одна невероятно красивая девушка из Москвы

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Что нужно для идеального косплея? Одна невероятно красивая девушка из Москвы

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Фото: patreon/kalinkafox

Кристина Финк (девушка также использует псевдоним Kalinka Fox) — косплеерша, которая своими горячими фото способна вскружить голову любому поклоннику этого увлечения. Персонажи игр и мультфильмов оживают в её исполнении и приобретают особую изюминку. Сейчас девушка, судя по информации на её страничке, живёт в Москве, у неё есть официальная группа в соцсетях "ВКонтакте" и "Инстаграм", где у неё около 200 тыс. подписчиков. За что её любят — смотрите ниже.

Боузетта, "Марио"

<p>Фото: patreon/<a href="https://www.patreon.com/kalinkafox" target="_blank">kalinkafox</a></p>

Сара Пеццини, "Ведьмин клинок" (Witchblade)

<p>Фото: patreon/<a href="https://www.patreon.com/kalinkafox" target="_blank">kalinkafox</a></p>

Элизабет, BioShock

<p>Фото: patreon/<a href="https://www.patreon.com/kalinkafox" target="_blank">kalinkafox</a></p>

2B, Nier: Automata

<p>Фото: patreon/<a href="https://www.patreon.com/kalinkafox" target="_blank">kalinkafox</a></p>

Люси, "Эльфийская песнь"

<p>Фото: patreon/<a href="https://www.patreon.com/kalinkafox" target="_blank">kalinkafox</a></p>

Морриган, Darkstalkers

<p>Фото: patreon/<a href="https://www.patreon.com/kalinkafox" target="_blank">kalinkafox</a></p>

Роковая вдова, Overwatch

<p>Фото: patreon/<a href="https://www.patreon.com/kalinkafox" target="_blank">kalinkafox</a></p>

Ahri, League of Legends

<p>Фото: patreon/<a href="https://www.patreon.com/kalinkafox" target="_blank">kalinkafox</a></p>

Трисс Меригольд, Ведьмак-3

<p>Фото: patreon/<a href="https://www.patreon.com/kalinkafox" target="_blank">kalinkafox</a></p>

Харли Квин, "Отряд самоубийц"

<p>Фото: patreon/<a href="https://www.patreon.com/kalinkafox" target="_blank">kalinkafox</a></p>

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