Что нужно для идеального косплея? Одна невероятно красивая девушка из Москвы

Кристина Финк (девушка также использует псевдоним Kalinka Fox) — косплеерша, которая своими горячими фото способна вскружить голову любому поклоннику этого увлечения. Персонажи игр и мультфильмов оживают в её исполнении и приобретают особую изюминку. Сейчас девушка, судя по информации на её страничке, живёт в Москве, у неё есть официальная группа в соцсетях "ВКонтакте" и "Инстаграм", где у неё около 200 тыс. подписчиков. За что её любят — смотрите ниже.
Боузетта, "Марио"
Сара Пеццини, "Ведьмин клинок" (Witchblade)
Элизабет, BioShock
2B, Nier: Automata
Люси, "Эльфийская песнь"
Морриган, Darkstalkers
Роковая вдова, Overwatch
Ahri, League of Legends
Трисс Меригольд, Ведьмак-3
Харли Квин, "Отряд самоубийц"