10 невероятных образов от косплеерши из Москвы, которой восхищаются западные СМИ

Казалось бы, косплеем сейчас никого не удивишь. И всё же находятся мастера, от работ которых не оторвать взгляда. Среди них, например, 21-летняя Юлия Гудкова, за творчеством которой следят около 84 тысяч человек в "Инстаграме". Диапазон персонажей у косплеерши достаточно высок — от Скарлетт О’Хары до Чёрной вдовы, от знаменитых кукол Bratz до мультгероев. Мимика, костюмы — на её снимках интересно разглядывать всё. На своей страничке в соцсетях девушка указала, что на данный момент проживает в Москве и работает в аэропорту Шереметьево, а также занимается визажем и созданием косплей-тестов. Образы россиянки пришлись по вкусу многим, на неё обратили внимание даже зарубежные СМИ — статья о Юлии появилась в том числе в издании The Sun.
Джесси, "История игрушек"
Белла Свон, "Сумерки"
Эмили, "Труп невесты"
Дейенерис Таргариен, "Игра престолов"
Кукла Bratz
Джессика Рэббит, "Кто подставил кролика Роджера?"
Мерида, "Храбрая сердцем"
Скарлетт О’Хара, "Унесённые ветром"
Принцесса Лея, "Звёздные войны"
Наташа Романофф, "Чёрная вдова"