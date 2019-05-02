10 невероятных образов от косплеерши из Москвы, которой восхищаются западные СМИ

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10 невероятных образов от косплеерши из Москвы, которой восхищаются западные СМИ

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Фото: instagram/benzoate_ost

Казалось бы, косплеем сейчас никого не удивишь. И всё же находятся мастера, от работ которых не оторвать взгляда. Среди них, например, 21-летняя Юлия Гудкова, за творчеством которой следят около 84 тысяч человек в "Инстаграме". Диапазон персонажей у косплеерши достаточно высок — от Скарлетт О’Хары до Чёрной вдовы, от знаменитых кукол Bratz до мультгероев. Мимика, костюмы — на её снимках интересно разглядывать всё. На своей страничке в соцсетях девушка указала, что на данный момент проживает в Москве и работает в аэропорту Шереметьево, а также занимается визажем и созданием косплей-тестов. Образы россиянки пришлись по вкусу многим, на неё обратили внимание даже зарубежные СМИ — статья о Юлии появилась в том числе в издании The Sun.

Джесси, "История игрушек"

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/benzoate_ost/" target="_blank"><strong>benzoate_ost</strong></a></p>

Белла Свон, "Сумерки"

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/benzoate_ost/" target="_blank"><strong>benzoate_ost</strong></a></p>

Эмили, "Труп невесты"

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/benzoate_ost/" target="_blank"><strong>benzoate_ost</strong></a></p>

Дейенерис Таргариен, "Игра престолов"

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/benzoate_ost/" target="_blank"><strong>benzoate_ost</strong></a></p>

Кукла Bratz

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/benzoate_ost/" target="_blank"><strong>benzoate_ost</strong></a></p>

Джессика Рэббит, "Кто подставил кролика Роджера?"

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/benzoate_ost/" target="_blank"><strong>benzoate_ost</strong></a></p>

Мерида, "Храбрая сердцем"

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/benzoate_ost/" target="_blank"><strong>benzoate_ost</strong></a></p>

Скарлетт О’Хара, "Унесённые ветром"

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/benzoate_ost/" target="_blank"><strong>benzoate_ost</strong></a></p>

Принцесса Лея, "Звёздные войны"

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/benzoate_ost/" target="_blank"><strong>benzoate_ost</strong></a></p>

Наташа Романофф, "Чёрная вдова"

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/benzoate_ost/" target="_blank"><strong>benzoate_ost</strong></a></p>

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