Косплей этой девушки поразит любого, но за ним кроется настоящий талант: 13 фото

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Косплей этой девушки поразит любого, но за ним кроется настоящий талант: 13 фото

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Фото © Instagram / drizzy_design

Дризана Литке из Колорадо, США, уже шесть лет занимается косплеем и относится к этому весьма серьёзно. Но последний её проект впечатлил даже самых прожжённых скептиков.

Все свои костюмы девушка делает сама — начиная от чертежей и эскизов и заканчивая покраской, пишет Bored Panda.

Дризана мастерски умеет рисовать и накладывать реалистичный грим, неслабо пугая на Хеллоуин простых прохожих.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/drizzy_design/" target="_blank"><strong>drizzy_design</strong></a></p>

Последним проектом девушки стал персонаж Малефисенты — сказочной злодейки, образ которой переосмыслили в 2014 году в одноимённом фильме.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/drizzy_design/" target="_blank"><strong>drizzy_design</strong></a></p>

По словам Дризаны, только на крылья у неё ушло около 150 часов. Они полностью состоят их ткани, перьев и проволоки.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/drizzy_design/" target="_blank"><strong>drizzy_design</strong></a></p>

Руководствуясь туториалами, косплеерша смогла сделать аниматронные крылышки, которые бы раскрывались и закрывались без видимых усилий с её стороны.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/drizzy_design/" target="_blank"><strong>drizzy_design</strong></a></p>

Девушке это удалось, несмотря на то что раньше она использовала лишь светодиодные лампочки в паре костюмов.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/drizzy_design/" target="_blank"><strong>drizzy_design</strong></a></p>

Но приложенные усилия Дризаны окупились с лихвой — девушка произвела настоящий фурор на "Комик-коне", фестивале гик-культуры.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/drizzy_design/" target="_blank"><strong>drizzy_design</strong></a></p>

По словам девушки, косплей с каждым годом становится всё сложнее, а люди, занятые в этой сфере, — профессиональнее и серьёзнее.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/drizzy_design/" target="_blank"><strong>drizzy_design</strong></a></p>

Хороший косплеер должен удивлять свою публику качеством и комплексностью костюма. Никто больше не обрадуется образу, сделанному на коленке.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/drizzy_design/" target="_blank"><strong>drizzy_design</strong></a></p>

Тем более с каждым годом технологии и смекалка косплееров движутся вперёд, и, чтобы не отстать от других, приходится придумывать что-то оригинальное.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/drizzy_design/" target="_blank"><strong>drizzy_design</strong></a></p>

Что ж, можно смело сказать, что Дризана своим образом Малефисенты открыла новое направление в косплее.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/drizzy_design/" target="_blank"><strong>drizzy_design</strong></a></p>

Бесконечно можно смотреть на три вещи: воду, огонь и косплей этой москвички

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