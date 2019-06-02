Косплей этой девушки поразит любого, но за ним кроется настоящий талант: 13 фото

Дризана Литке из Колорадо, США, уже шесть лет занимается косплеем и относится к этому весьма серьёзно. Но последний её проект впечатлил даже самых прожжённых скептиков.

Все свои костюмы девушка делает сама — начиная от чертежей и эскизов и заканчивая покраской, пишет Bored Panda.

Дризана мастерски умеет рисовать и накладывать реалистичный грим, неслабо пугая на Хеллоуин простых прохожих.

Последним проектом девушки стал персонаж Малефисенты — сказочной злодейки, образ которой переосмыслили в 2014 году в одноимённом фильме.

По словам Дризаны, только на крылья у неё ушло около 150 часов. Они полностью состоят их ткани, перьев и проволоки.

Руководствуясь туториалами, косплеерша смогла сделать аниматронные крылышки, которые бы раскрывались и закрывались без видимых усилий с её стороны.

Девушке это удалось, несмотря на то что раньше она использовала лишь светодиодные лампочки в паре костюмов.

Но приложенные усилия Дризаны окупились с лихвой — девушка произвела настоящий фурор на "Комик-коне", фестивале гик-культуры.

По словам девушки, косплей с каждым годом становится всё сложнее, а люди, занятые в этой сфере, — профессиональнее и серьёзнее.

Хороший косплеер должен удивлять свою публику качеством и комплексностью костюма. Никто больше не обрадуется образу, сделанному на коленке.

Тем более с каждым годом технологии и смекалка косплееров движутся вперёд, и, чтобы не отстать от других, приходится придумывать что-то оригинальное.

Что ж, можно смело сказать, что Дризана своим образом Малефисенты открыла новое направление в косплее.

Бесконечно можно смотреть на три вещи: воду, огонь и косплей этой москвички