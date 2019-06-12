Мальчика травили в школе, пока он не примерил жуткий образ Джокера: 11 фото

Зная, что её сын Рейс обожает Джокера — злодея из вселенной DC и одного из главных врагов Бэтмена, Андреа обратилась к знакомому фотографу.
Она знала, что Ланс часто работает с косплеерами, поэтому и попросила сделать сыну пару снимков с Джокером, но фотограф решил сделать иначе.
Зачем делать фото с Джокером, когда можно сделать фото Рейса-Джокера? Ланс вызвал свою команду, и они быстро подготовили всё для съёмок.
Пришёл даже сам Бэтмен, несмотря на свой явно загруженный график, пишет Bored Panda.
Ланс пояснил, что его тоже травили в школе, поэтому он не мог пройти мимо беды мальчика.
Зато теперь у Рейса есть самые крутые фотки в школе, и все обидчики могут только завидовать.
Косплей этой девушки поразит любого, но за ним кроется настоящий талант: 13 фото
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