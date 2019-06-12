Мальчика травили в школе, пока он не примерил жуткий образ Джокера: 11 фото

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Фото © Instagram/kickassdesigns

Фотограф Ланс Рейс из Орегона, США, довольно известен своими работами. Он не только занимается оригинальными проектами, но и сотрудничает с различными косплеерами, именно поэтому к нему и обратилась подруга Андреа — мама расстроенного мальчика.

Зная, что её сын Рейс обожает Джокера — злодея из вселенной DC и одного из главных врагов Бэтмена, Андреа обратилась к знакомому фотографу.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kickassdesigns/" target="_blank"><strong>kickassdesigns</strong></a></p>

Она знала, что Ланс часто работает с косплеерами, поэтому и попросила сделать сыну пару снимков с Джокером, но фотограф решил сделать иначе.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kickassdesigns/" target="_blank"><strong>kickassdesigns</strong></a></p>

Зачем делать фото с Джокером, когда можно сделать фото Рейса-Джокера? Ланс вызвал свою команду, и они быстро подготовили всё для съёмок.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/kickassdesigns/" target="_blank"><strong>kickassdesigns</strong></a></p>

Пришёл даже сам Бэтмен, несмотря на свой явно загруженный график, пишет Bored Panda.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kickassdesigns/" target="_blank"><strong>kickassdesigns</strong></a></p>

Ланс пояснил, что его тоже травили в школе, поэтому он не мог пройти мимо беды мальчика.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kickassdesigns/" target="_blank"><strong>kickassdesigns</strong></a></p>

Зато теперь у Рейса есть самые крутые фотки в школе, и все обидчики могут только завидовать.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kickassdesigns/" target="_blank"><strong>kickassdesigns</strong></a></p>

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