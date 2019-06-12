Как выглядят косплееры без макияжа: 10 фото до и после

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Фото © Twitter/ylcnyk555

В японском косплей-сообществе набирает популярность флешмоб, где косплееры показывают свои невероятные трансформации с помощью одежды и макияжа.

В "Твиттере" даже появился специальный хештег, под которым можно разместить подобные фото #レイヤーのオンとオ. Он переводится как "В образе и без". Пользователи делятся снимками, на которых они предстают в повседневном виде. И фото, на которых они демонстрируют чудеса косплея.

И превращения действительно просто поражают. Косметика, парик и интересная одежда меняют людей до неузнаваемости. Девушки становятся похожи на кукол, у них полностью меняются черты лица и даже цвет глаз. Но парни от них тоже не отстают. Брутальные представители сильного пола ловко перевоплощаются в девчонок. Впрочем, и наоборот.

Предлагаем взглянуть на десять волшебных изменений, которые доказывают силу макияжа и подтверждают, что не всегда можно верить своим глазам.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/ylcnyk555/status/1134596625177776129" target="_blank"><strong>ylcnyk555</strong></a></p>

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/sho_madanuno" target="_blank"><strong>sho_madanuno</strong></a></p>

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/itws_a" target="_blank"><strong>itws_a</strong></a></p>

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/alumina_cos" target="_blank"><strong>alumina_cos</strong></a></p>

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/AtsukoYume11" target="_blank"><strong>AtsukoYume11</strong></a></p>

<p>Фото © Twitter <a href="https://twitter.com/meiro_papa" target="_blank">m</a><a href="https://twitter.com/meiro_papa" target="_blank"><strong>eiro_papa</strong></a></p>

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/hien_0710" target="_blank"><strong>hien_0710</strong></a></p>

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/shinaanpan" target="_blank"><strong>shinaanpan</strong></a></p>

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/ryusei1128225" target="_blank"><strong>ryusei1128225</strong></a></p>

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/0823731zZ" target="_blank"><strong>0823731zZ</strong></a></p>

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