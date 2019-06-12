Как выглядят косплееры без макияжа: 10 фото до и после

В японском косплей-сообществе набирает популярность флешмоб, где косплееры показывают свои невероятные трансформации с помощью одежды и макияжа.

В "Твиттере" даже появился специальный хештег, под которым можно разместить подобные фото #レイヤーのオンとオ. Он переводится как "В образе и без". Пользователи делятся снимками, на которых они предстают в повседневном виде. И фото, на которых они демонстрируют чудеса косплея.

И превращения действительно просто поражают. Косметика, парик и интересная одежда меняют людей до неузнаваемости. Девушки становятся похожи на кукол, у них полностью меняются черты лица и даже цвет глаз. Но парни от них тоже не отстают. Брутальные представители сильного пола ловко перевоплощаются в девчонок. Впрочем, и наоборот.

Предлагаем взглянуть на десять волшебных изменений, которые доказывают силу макияжа и подтверждают, что не всегда можно верить своим глазам.

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