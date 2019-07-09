Косплеерша стала продавать воду, в которой купалась, и её раскупили за два дня

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Фото © Instagram/belle.delphine

Инстамодель Белль Дельфин из Великобритании пользуется большой популярностью среди пользователей Сети, и не только из-за её откровенных снимков. В этот раз девушка предложила фанатам необычный товар и встретила совершенно неоднозначную реакцию аудитории.

Конечно же, серьёзно воспринимать Белль не стоит, она известный на весь Интернет тролль. Но хоть девушка делает многое ради шутки, фанаты зачастую относятся к этому совершенно серьёзно. Вот и сейчас, стоило только Белль заявить, что она будет продавать на своём сайте расфасованную по банкам воду из своей ванны за 30 долларов, как заказы посыпались один за другим.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/belle.delphine/" target="_blank"><strong>belle.delphine</strong></a></p>

Такого напора косплеерша не ожидала и позже заявила, что всю воду раскупили за пару дней. Белль даже устала целыми днями принимать ванну, чтобы было чем наполнить баночки для продажи. Пользователи Сети ко всей ситуации отнеслись по-разному. Конечно же, фанаты поддержали во всём девушку, но другие пользователи пришли в ужас.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/belle.delphine/" target="_blank"><strong>belle.delphine</strong></a></p>

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<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/belle.delphine/" target="_blank"><strong>belle.delphine</strong></a></p>

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Белль отнеслась со здравой долей юмора к ситуации, пообещав рассмотреть предложения от поклонников, что ей следует продавать дальше: пожёванные наггетсы или ногти с пальцев на ногах, пишет The Daily Dot.

Бесконечно можно смотреть на три вещи: воду, огонь и косплей этой москвички

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