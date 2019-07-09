Косплеерша стала продавать воду, в которой купалась, и её раскупили за два дня

Инстамодель Белль Дельфин из Великобритании пользуется большой популярностью среди пользователей Сети, и не только из-за её откровенных снимков. В этот раз девушка предложила фанатам необычный товар и встретила совершенно неоднозначную реакцию аудитории.

Конечно же, серьёзно воспринимать Белль не стоит, она известный на весь Интернет тролль. Но хоть девушка делает многое ради шутки, фанаты зачастую относятся к этому совершенно серьёзно. Вот и сейчас, стоило только Белль заявить, что она будет продавать на своём сайте расфасованную по банкам воду из своей ванны за 30 долларов, как заказы посыпались один за другим.

Такого напора косплеерша не ожидала и позже заявила, что всю воду раскупили за пару дней. Белль даже устала целыми днями принимать ванну, чтобы было чем наполнить баночки для продажи. Пользователи Сети ко всей ситуации отнеслись по-разному. Конечно же, фанаты поддержали во всём девушку, но другие пользователи пришли в ужас.

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Белль отнеслась со здравой долей юмора к ситуации, пообещав рассмотреть предложения от поклонников, что ей следует продавать дальше: пожёванные наггетсы или ногти с пальцев на ногах, пишет The Daily Dot.

Бесконечно можно смотреть на три вещи: воду, огонь и косплей этой москвички