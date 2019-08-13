Блогерша удачно косплеит школьниц, но есть одно но — ей 50: 9 невероятных фото

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Фото © Instagram / katsumisayuri_sayuri

Тот, кто считает косплей увлечением исключительно молодёжным, глубоко ошибается. Как и те, кто впервые видит Саюри Озаки.

Саюри Озаки из Японии выглядит словно юная длинноногая модель, и на красотку в "Инстаграме" подписалось уже более 17 тысяч человек

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/katsumisayuri_sayuri/" target="_blank"><strong>katsumisayuri_sayuri</strong></a></p>

Она любит косплеить школьниц из аниме и смотрится при этом довольно органично в ярких разноцветных платьях с короткими юбками

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/katsumisayuri_sayuri/" target="_blank"><strong>katsumisayuri_sayuri</strong></a></p>

И, казалось бы, тут нет ничего удивительного, если не брать во внимание одну деталь: Саюри в июле исполнилось 50

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/katsumisayuri_sayuri/" target="_blank"><strong>katsumisayuri_sayuri</strong></a></p>

Да-да, это не шутка. И многие сначала отказывались верить, ведь одной из её героинь всего 16 лет, пишет Soranews24

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/katsumisayuri_sayuri/" target="_blank"><strong>katsumisayuri_sayuri</strong></a></p>

На самом деле Саюри никогда не была моделью, помимо увлечения косплеем у неё есть основное занятие — она комик и выступает в дуэте вместе с мужем

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/katsumisayuri_sayuri/" target="_blank"><strong>katsumisayuri_sayuri</strong></a></p>

Кажется, её избраннику по-настоящему повезло

10 фото, не оставляющих сомнений, почему эту косплеершу назвали самой горячей

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