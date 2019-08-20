Косплеерша выбирает самых неожиданных персонажей, вызывая у людей приступы смеха

Мира Парк делится своими образами в личном инстаграм-аккаунте beebinch. На её работы невозможно не обратить внимание. Дело в том, что источником вдохновения она выбрала не просто героев из мультфильмов и сериалов. Её персонажи успели стать настоящими мемами.
Сквидвард из мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны"
Лара Крофт из компьютерной игры Tomb Raider 1996 года
Сваха из мультфильма "Мулан"
Велма Динкли из мультсериала "Скуби-Ду"
Тулио и Мигель из мультфильма "Дорога на Эльдорадо"
Король Джулиан из мультфильма "Мадагаскар"
Эмили из мультфильма "Труп невесты"
Губка Боб Квадратные Штаны из одноимённого мультсериала
Тинки-Винки из детского шоу "Телепузики"
Ким пять-с-плюсом из одноимённого мультсериала