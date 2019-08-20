Косплеерша выбирает самых неожиданных персонажей, вызывая у людей приступы смеха

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Фото © Instagram/beebinch

Косплей стал настоящим видом искусства, который требует множества навыков, чтобы добиться успеха. От шитья до макияжа и боди-арта. И, несмотря на всю сложность, число тех, чей косплей вызывает приятное удивление, растёт с каждым днём. Но эта девушка запомнится вам надолго.

Мира Парк делится своими образами в личном инстаграм-аккаунте beebinch. На её работы невозможно не обратить внимание. Дело в том, что источником вдохновения она выбрала не просто героев из мультфильмов и сериалов. Её персонажи успели стать настоящими мемами.

Сквидвард из мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/beebinch/" target="_blank">beebinch</a></p>

Лара Крофт из компьютерной игры Tomb Raider 1996 года

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/beebinch/" target="_blank">beebinch</a></p>

Сваха из мультфильма "Мулан"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/beebinch/" target="_blank">beebinch</a></p>

Велма Динкли из мультсериала "Скуби-Ду"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/beebinch/" target="_blank">beebinch</a></p>

Тулио и Мигель из мультфильма "Дорога на Эльдорадо"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/beebinch/" target="_blank">beebinch</a></p>

Король Джулиан из мультфильма "Мадагаскар"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/beebinch/" target="_blank">beebinch</a></p>

Эмили из мультфильма "Труп невесты"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/beebinch/" target="_blank">beebinch</a></p>

Губка Боб Квадратные Штаны из одноимённого мультсериала

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/beebinch/" target="_blank">beebinch</a></p>

Тинки-Винки из детского шоу "Телепузики"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/beebinch/" target="_blank">beebinch</a></p>

Ким пять-с-плюсом из одноимённого мультсериала

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/beebinch/" target="_blank">beebinch</a></p>

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