56-летняя косплеерша из Питера утрёт нос любой молоденькой девчонке: 10 фото

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Фото © VK / Ирина Викторова

Марине Бадьяновой в декабре исполнится 57, и у неё есть не только дети, но и внуки. Однако она раз за разом доказывает, что возраст — не преграда для модных и, казалось бы, молодёжных увлечений. Модель из Санкт-Петербурга воплощает разные образы с таким артистизмом и изяществом, что ей могут позавидовать более юные косплееры. Древние богини или героини стим-панка — петербурженке всё по плечу. Ведь с возрастом приходят не только морщины, но и глубина и опыт.

Геката

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/ivi_19" target="_blank"><strong>Ирина Викторова</strong></a></p>

Шапокляк

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/ivi_19" target="_blank"><strong>Ирина Викторова</strong></a></p>

Деметра

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/ivi_19" target="_blank"><strong>Ирина Викторова</strong></a></p>

Черепаха Тортилла

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/ivi_19" target="_blank"><strong>Ирина Викторова</strong></a></p>

Травница

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/ivi_19" target="_blank"><strong>Ирина Викторова</strong></a></p>

Монахиня

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/ivi_19" target="_blank"><strong>Ирина Викторова</strong></a></p>

Героиня в стиле стим-панк

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/ivi_19" target="_blank"><strong>Ирина Викторова</strong></a></p>

Норна

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/ivi_19" target="_blank"><strong>Ирина Викторова</strong></a></p>

Шаманка

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/ivi_19" target="_blank"><strong>Ирина Викторова</strong></a></p>

"Остров сокровищ", разбойница

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/ivi_19" target="_blank"><strong>Ирина Викторова</strong></a></p>

Блогерша удачно косплеит школьниц, но есть одно но — ей 50: 9 невероятных фото

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