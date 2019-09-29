Девушка показала малышке без руки, что она не одинока, став для этого Золушкой

Мэнди Персли из Калифорнии, США, ампутировали правую руку ещё в детстве. Она росла, не видя никого похожего вокруг. Но теперь у взрослой Мэнди появилась возможность помочь девочке, оказавшейся в такой же ситуации.

К Мэнди обратился её приятель, спросив, не может ли она поделиться своими фотографиями с девочкой, которая родилась без руки. И девушка не только согласилась, но и показала снимки, на которых превратила себя в принцессу, чтобы вдохновить малышку. Ведь она как никто знала, что той приходится переживать.

Когда я росла, не видела ни в кино, ни по телевизору таких девушек, как я. И мне потребовалось немало времени, чтобы понять, что моя физическая особенность может делать меня ещё и сильной, красивой и уникальной Мэнди Персли

Мэнди ранее сама сшила себе бальное платье, и ей даже специально изготовили стеклянную руку, которую она "теряла" на фото вместо туфельки. А прекрасным принцем стал её муж, пишет Metro. Девушка посвятила свой наряд всем маленьким девочкам с особенностями, которые учатся жить и ориентироваться в этом мире.

Надеюсь, ты знаешь, что ты прекрасна. Напиши собственную историю и сама стань принцессой Мэнди Персли

Фотосессию американка разместила в "Фейсбуке", где её пост тронул сердца многих людей. Им поделились более 24 тыс. раз, оставляя тёплые комментарии, отмечая, что это действительно может помочь и вдохновить других.