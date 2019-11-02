Подруги каждый год наряжаются как один и тот же актёр, но в разных ролях: 7 фото

Семь лет назад Пейдж, Эйда, Джейми, Линдси, Лорен, Обёрн и Хезер решили показать свою любовь к Джонни Деппу, повторив на вечеринке его культовые роли
Идея так понравилась девушкам, что они повторили трюк на следующий год, но уже с персонажами Джима Керри, пишет Bored Panda
За несколько лет подружки изобразили Уилла Феррелла, Робина Уильямса, Билла Мюррея, Тома Хэнкса и Бена Стиллера
Эта шутка началась в 2012 году и продолжается до настоящего времени, став доброй традицией
Хотя девушки признались, что в 2017-м не удалось собраться, потому что работа раскидала их по всему миру
Знакомство девушек началось не на самой позитивной ноте: всех семерых пригласили на работу в фешен-блог
Но обстановка была такая токсичная, что девушки сперва сплотились, а потом уволились все в течение двух недель
Это случилось в 2011 году, но дружба девушек только окрепла. В "Инстаграме" они постоянно выкладывают совместные фото с прогулок и застолий
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