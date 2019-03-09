10 случаев, когда лишнему в постели были только рады. Истории съёмщиков квартир

Многим хочется поиграть с собакой или котиком, но не многим для этого хочется брать на себя ответственность и заводить своё животное. Для таких неопределившихся есть особая услуга при съёме квартиры, и пользователи Reddita поделились своим опытом её использования.

"Остался на ночь в съёмной квартире и проснулся от того, что хозяйский котик лизал мне лицо. Пять звёзд, однозначно".

"В моей съёмной квартире есть коридорный".

"Хозяин моей квартиры боялся, что я отменю бронь, потому что у него появились щенки. Я остался на дополнительную неделю".

"Что бывает, когда в квартире есть кот. Это Гектор, и он бесплатно грел мне голову всю ночь. 10/10, приеду сюда ещё".

"Слышала много ужасов про съём квартир. Но этот раз стал исключением".

"Вернулся вечером в съёмную квартиру и вот кого обнаружил в своей постели".

"У моего хозяина квартиры есть собака. Я всего лишь отошёл в туалет и вот что нашёл при возвращении".

"Приехала в свою квартиру и сразу подружилась с местным котиком. Оказалось, он тут даже не живёт!"

"Моя квартира, судя по всему, включает собственную ищейку".

"Понимаешь, что выбрал правильную квартиру, когда заходишь в комнату и видишь вот это".

"Волочкова, Бородина, Лазарев и их котики. Кто ждёт российских звёзд дома"?