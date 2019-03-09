10 случаев, когда лишнему в постели были только рады. Истории съёмщиков квартир

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10 случаев, когда лишнему в постели были только рады. Истории съёмщиков квартир

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Многим хочется поиграть с собакой или котиком, но не многим для этого хочется брать на себя ответственность и заводить своё животное. Для таких неопределившихся есть особая услуга при съёме квартиры, и пользователи Reddita поделились своим опытом её использования.

"Остался на ночь в съёмной квартире и проснулся от того, что хозяйский котик лизал мне лицо. Пять звёзд, однозначно".

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/arkysr/staying_at_an_airbnb_and_i_woke_up_to_their/" target="_blank">Tan-zania</a></p>

"В моей съёмной квартире есть коридорный".

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/8af3l0/my_airbnb_has_a_bellhop_now/" target="_blank">3magdnim</a></p>

"Хозяин моей квартиры боялся, что я отменю бронь, потому что у него появились щенки. Я остался на дополнительную неделю".

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/8wce8a/v2_airbnb_host_was_concerned_i_would_cancel/" target="_blank">G65Mondo</a></p>

"Что бывает, когда в квартире есть кот. Это Гектор, и он бесплатно грел мне голову всю ночь. 10/10, приеду сюда ещё".

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/thisismylifenow/comments/99c9zo/when_your_airbnb_comes_with_a_cat/" target="_blank">GallowBoob</a></p>

"Слышала много ужасов про съём квартир. Но этот раз стал исключением".

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/7ax2gm/heard_a_lot_of_airbnb_horror_stories_this_is_not/" target="_blank">ishitmypantsagain</a></p>

"Вернулся вечером в съёмную квартиру и вот кого обнаружил в своей постели".

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/8aehue/arrived_back_at_my_airbnb_in_japan_to_find_this/" target="_blank">Pinionedspiral</a></p>

"У моего хозяина квартиры есть собака. Я всего лишь отошёл в туалет и вот что нашёл при возвращении".

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/88nz67/my_airbnb_host_has_a_dog_i_got_up_to_the_bathroom/" target="_blank">Agu_Quintos</a></p>

"Приехала в свою квартиру и сразу подружилась с местным котиком. Оказалось, он тут даже не живёт!"

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/5myxj9/arrived_at_my_air_bnb_for_the_night_and_made/" target="_blank">BitOfAWindUp</a></p>

"Моя квартира, судя по всему, включает собственную ищейку".

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/2fud2p/i_rented_a_place_off_airbnb_and_it_said_there/" target="_blank">dertigo</a></p>

"Понимаешь, что выбрал правильную квартиру, когда заходишь в комнату и видишь вот это".

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/8tgtu2/you_know_youve_picked_the_right_airbnb_to_stay_in/" target="_blank">thecranberrie</a></p>

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