Зэков решили перевоспитать с помощью бездомных котов, и вот что вышло: 12 фото

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Фото © Facebook / Pendleton Correctional Facility FORWARD

О лечебных свойствах кошек известно всем. Они и от депрессии лечат, и от одиночества избавляют, поднимают настроение и выравнивают давление. Но недавно к послужному списку пушистых добавился ещё один пункт.

В одном из исправительных учреждений Индианаполиса, США, в 2015 году решили запустить программу-эксперимент, пишет Bored Panda

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Pendleton-Correctional-Facility_FORWARD-540692356103976/?tn-str=k%2AF" target="_blank">Pendleton Correctional Facility FORWARD</a></p>

С одной стороны, у правительства были преступники, осуждённые за нападения и разбой. С другой — приютские котики, с которыми раньше жестоко обращались

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Pendleton-Correctional-Facility_FORWARD-540692356103976/?tn-str=k%2AF" target="_blank">Pendleton Correctional Facility FORWARD</a></p>

Пушистики были напуганы и на всё отвечали агрессией. Таких никто не хотел брать домой, и они были обречены на одинокую жизнь в клетках

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Pendleton-Correctional-Facility_FORWARD-540692356103976/?tn-str=k%2AF" target="_blank">Pendleton Correctional Facility FORWARD</a></p>

Поэтому этих котиков отдали на попечение заключённым. Парни должны были убирать за ними, лечить их и играть с ними

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Pendleton-Correctional-Facility_FORWARD-540692356103976/?tn-str=k%2AF" target="_blank">Pendleton Correctional Facility FORWARD</a></p>

После такой заботы пушистики быстро приходили в себя и находили хорошие семьи, а заключённые учились ответственно подходить к задаче и любить кого-то

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Pendleton-Correctional-Facility_FORWARD-540692356103976/?tn-str=k%2AF" target="_blank">Pendleton Correctional Facility FORWARD</a></p>

После трудовой терапии с котиками парни охотнее исправлялись и, получив свободу, старались идти по правильному пути. И заводили котиков

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Pendleton-Correctional-Facility_FORWARD-540692356103976/?tn-str=k%2AF" target="_blank">Pendleton Correctional Facility FORWARD</a></p>

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