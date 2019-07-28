Зэков решили перевоспитать с помощью бездомных котов, и вот что вышло: 12 фото

О лечебных свойствах кошек известно всем. Они и от депрессии лечат, и от одиночества избавляют, поднимают настроение и выравнивают давление. Но недавно к послужному списку пушистых добавился ещё один пункт.

В одном из исправительных учреждений Индианаполиса, США, в 2015 году решили запустить программу-эксперимент, пишет Bored Panda

С одной стороны, у правительства были преступники, осуждённые за нападения и разбой. С другой — приютские котики, с которыми раньше жестоко обращались

Пушистики были напуганы и на всё отвечали агрессией. Таких никто не хотел брать домой, и они были обречены на одинокую жизнь в клетках

Поэтому этих котиков отдали на попечение заключённым. Парни должны были убирать за ними, лечить их и играть с ними

После такой заботы пушистики быстро приходили в себя и находили хорошие семьи, а заключённые учились ответственно подходить к задаче и любить кого-то

После трудовой терапии с котиками парни охотнее исправлялись и, получив свободу, старались идти по правильному пути. И заводили котиков

Найдено лучшее средство от хандры, которое можно приготовить дома: 16 муррито