Кот из Москвы стал музой для пользователей Reddit со всего мира после этого фото

Пользователи Reddit по всему миру расчехлили свои фотошопы, чтобы отправить кота Хосико в неизведанные дали космоса и другие не менее странные места.

Кот Хосико живёт в Москве, но известен по всему миру. Его инстаграм-аккаунт насчитывает больше 1,6 миллиона подписчиков с разных континентов и стран. На прошлой неделе хозяева кота опубликовали его фотографию, на которой Хосико сидит в специальном рюкзачке с иллюминатором в полном одиночестве.

Эта фотография не могла не стать вирусной. Поэтому совсем скоро публикация со снимком Хосико начала расходиться по "Твиттеру". Автор поста озаглавил кадр строками из песни Дэвида Боуи Space Oddity.

For here

Am I sitting in a tin can

Far above the world

Planet Earth is blue

And there's nothing I can do pic.twitter.com/mfcdsEV57t — jonny klemchuk (@jonnyklemchuk) August 23, 2019

Согласно законам Интернета, что-то вирусное рано или поздно попадает на Reddit. Так и фото Хосико стало предметом внимания многих пользователей на сабреддите Photoshop battles ("Фотошоп-битвы"). В своих работах они сделали котика космическим путешественником, дайвером, бобслеистом и... грустным напарником Киану Ривза.

Парень хотел убрать бывшую со снимка, но Twitter решил её проучить: 10 фотожаб