25 фото, глядя на которые, вы услышите их урчание

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25 фото, глядя на которые, вы услышите их урчание

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Пожалуй, этот кот нашёл самое уютное место в доме

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

Кто б знал, что розетка от компьютера может быть настолько полезной

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

Один вопрос: как он туда протиснулся?

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

Если он не обжёг лапы, то всё в порядке

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

Вместе теплее

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

Вот как надо получать солнечные ванны

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

Здесь тепло, а это главное

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

Батарея всегда выручит!

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

Рядом с такой лампой только засыпать...

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

Он наслаждается солнцем!

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

Вы только взгляните на это хитрое создание

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

Ему снятся пляж, море... кошечки

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

Тот самый момент, когда бесстрашен...

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

...Или очень глуп

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

Главное — удержаться

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

Как-то рискованно...

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

Три огромных кота в одном ящике

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

Что может согревать лучше, чем чашечка кофе?

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

Когда холодно, выручит лучший друг

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

Он просто насмотрелся рождественских фильмов

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

Опасно нагревать игровую приставку

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

Кажется, он закрыл что-то важное на компьютере

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

Сентиментальный кот

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

Кому-то хорошо спать и под лампой

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

В лидерах, конечно, по-прежнему батарея

<p>Фото © REDDIT/TNI PRESS LTD</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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