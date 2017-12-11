25 фото, глядя на которые, вы услышите их урчание

Пожалуй, этот кот нашёл самое уютное место в доме
Кто б знал, что розетка от компьютера может быть настолько полезной
Один вопрос: как он туда протиснулся?
Если он не обжёг лапы, то всё в порядке
Вместе теплее
Вот как надо получать солнечные ванны
Здесь тепло, а это главное
Батарея всегда выручит!
Рядом с такой лампой только засыпать...
Он наслаждается солнцем!
Вы только взгляните на это хитрое создание
Ему снятся пляж, море... кошечки
Тот самый момент, когда бесстрашен...
...Или очень глуп
Главное — удержаться
Как-то рискованно...
Три огромных кота в одном ящике
Что может согревать лучше, чем чашечка кофе?
Когда холодно, выручит лучший друг
Он просто насмотрелся рождественских фильмов
Опасно нагревать игровую приставку
Кажется, он закрыл что-то важное на компьютере
Сентиментальный кот
Кому-то хорошо спать и под лампой
В лидерах, конечно, по-прежнему батарея
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