25 фото, глядя на которые, вы услышите их урчание

Пожалуй, этот кот нашёл самое уютное место в доме

Кто б знал, что розетка от компьютера может быть настолько полезной

Один вопрос: как он туда протиснулся?

Если он не обжёг лапы, то всё в порядке

Вместе теплее

Вот как надо получать солнечные ванны

Здесь тепло, а это главное

Батарея всегда выручит!

Рядом с такой лампой только засыпать...

Он наслаждается солнцем!

Вы только взгляните на это хитрое создание

Ему снятся пляж, море... кошечки

Тот самый момент, когда бесстрашен...

...Или очень глуп

Главное — удержаться

Как-то рискованно...

Три огромных кота в одном ящике

Что может согревать лучше, чем чашечка кофе?

Когда холодно, выручит лучший друг

Он просто насмотрелся рождественских фильмов

Опасно нагревать игровую приставку

Кажется, он закрыл что-то важное на компьютере

Сентиментальный кот

Кому-то хорошо спать и под лампой

В лидерах, конечно, по-прежнему батарея