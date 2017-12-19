Котёнок, который свалился с потолка и заставил соцсети обожать себя

28-летняя Элли Хейвуд познакомилась с котёнком по кличке Асбест при весьма необычных обстоятельствах. Он в буквальном смысле свалился с потолка.

Элли Хейвуд живёт в старом обветшалом доме в Мельбурне

Дом просто разваливается на глазах. Элли с двумя соседками по комнате переехали в это здание из-за дешёвой аренды

Стены дома разваливаются, одна из ножек кровати Элли даже провалилась в пол. Когда в комнатах появляется очередная трещина, девушка прячут её под плакатом или заслоняют растениями.

Жизнь в таком помещении доставляет массу хлопот. Особенно приходится тяжко во время дождя. Однажды прогноз погоды объявил о сильном ливне, девушкам пришлось опустошить все свои вёдра, чтобы не промокнуть из-за протекающих крыш.

В тот день во время шторма Хелли услышала странное поскрипывание в ванной. Над потолком образовалась огромная дыра

Виновником жуткого скрипа оказался маленький котёнок. Хотя девушка ожидала увидеть опоссума

Услышав грохот, соседки по комнате сразу пришли на место происшествия. Девушки решили оставить котёнка и сразу же придумали ему имя — Асбест.

Асбест оказался совсем диким котом. Он шипел и кусался, но потом смирился и принял ситуацию...

Котёнок никогда раньше не видел людей, ведь всю свою жизнь он провёл внутри стены

На следующий день Элли отвела Асбеста к ветеринару. Он быстро научился быть домашним котом

Позже Хейвуд написала о нём на своей странице в "Твиттере", и котёнок моментально стал звездой соцсетей

Сейчас маленький пришелец продолжает жить со своей хозяйкой. У него даже появилась своя страница в "Инстаграме"