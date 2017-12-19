Котёнок, который свалился с потолка и заставил соцсети обожать себя

Элли Хейвуд живёт в старом обветшалом доме в Мельбурне
Дом просто разваливается на глазах. Элли с двумя соседками по комнате переехали в это здание из-за дешёвой аренды
Стены дома разваливаются, одна из ножек кровати Элли даже провалилась в пол. Когда в комнатах появляется очередная трещина, девушка прячут её под плакатом или заслоняют растениями.
Жизнь в таком помещении доставляет массу хлопот. Особенно приходится тяжко во время дождя. Однажды прогноз погоды объявил о сильном ливне, девушкам пришлось опустошить все свои вёдра, чтобы не промокнуть из-за протекающих крыш.
В тот день во время шторма Хелли услышала странное поскрипывание в ванной. Над потолком образовалась огромная дыра
Виновником жуткого скрипа оказался маленький котёнок. Хотя девушка ожидала увидеть опоссума
Услышав грохот, соседки по комнате сразу пришли на место происшествия. Девушки решили оставить котёнка и сразу же придумали ему имя — Асбест.
Асбест оказался совсем диким котом. Он шипел и кусался, но потом смирился и принял ситуацию...
Котёнок никогда раньше не видел людей, ведь всю свою жизнь он провёл внутри стены
На следующий день Элли отвела Асбеста к ветеринару. Он быстро научился быть домашним котом
Позже Хейвуд написала о нём на своей странице в "Твиттере", и котёнок моментально стал звездой соцсетей
Сейчас маленький пришелец продолжает жить со своей хозяйкой. У него даже появилась своя страница в "Инстаграме"
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