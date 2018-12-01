Парень придумал подпись в виде котиков и конкретно влип, когда оформлял ипотеку

Житель США хотел оформить ипотеку на покупку дома, но поплатился за свою выходку.

Пользователь Reddit под ником Bradimal рассказал, как безмерная любовь к кошкам сыграла с ним злую шутку. Дело в том, что, когда в 2015 году пришло время менять водительские права, житель США придумал себе новую подпись в виде трёх кошачьих мордашек. Однако то, что казалось вначале смешным, обернулось для мужчины настоящим испытанием, когда он решил оформить ипотеку.

Я продолжал подписываться инициалами, и это не было проблемой до сегодняшнего дня, когда мне нужно было подписать документы на ипотеку. Агент покачал головой, увидев подпись. Я пытался объяснить, что тот Брэд никогда не думал, что будет покупать дом Пользователь Bradimal

В итоге Брэду пришлось подписать более 30 документов, и в общей сложности он нарисовал около 100 кошачьих морд.

Другие пользователи решили поддержать беднягу и рассказали о своих необдуманных поступках, которые когда-то казались смешными, а со временем поставили их в неловкую ситуацию.