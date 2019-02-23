Мимимишный ракурс. 15 шаловливых котов, на которых надо смотреть снизу вверх

Кошачья лапка мягка, а коготок востер
Ласкай и кота, коли не родила дитя
Зарекалась кошка на стол лазить…
С точки зрения кошек, всё на свете принадлежит им
Мурлыкающий кот и горящий камин делают зиму приятной
Загордился кот, с печи нейдёт
Знай, кошка, своё лукошко
Две кошки в одном мешке дружбу не заведут
Кошка лазит и в окошко
Даже кошка — настоящий лев, когда она в своём логове
Поклонишься и кошке в ножки
И кот песни поёт, когда хорошо живётся
Сидит как кошка, но прыгает как тигр
Влез кот на сало да кричит: мало!
Отчего кот гладок? Поел да и на бок
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