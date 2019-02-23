Мимимишный ракурс. 15 шаловливых котов, на которых надо смотреть снизу вверх

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Мимимишный ракурс. 15 шаловливых котов, на которых надо смотреть снизу вверх

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Фото: boredpanda.com, flickr/mamaroo10, коллаж LiFE

Многое в жизни зависит от того, под каким углом смотреть, хотя котики, кажется, под любым прекрасны. Но мы предлагаем взглянуть на них снизу вверх — как и положено взирать на этих "захватчиков" мира и людских сердечек. А чтобы было ещё интереснее, мы собрали фото усатых, которые расположились на стеклянных поверхностях, и снабдили их пословицами и поговорками об этих замечательных животных.

Кошачья лапка мягка, а коготок востер

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/rexiecat/" target="_blank"><strong>rexiecat</strong></a></p>

Ласкай и кота, коли не родила дитя

<p>Фото: flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/mamaroo10/" target="_blank"><strong>mamaroo10</strong></a></p>

Зарекалась кошка на стол лазить…

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/lilipucian_/" target="_blank"><strong>lilipucian</strong></a></p>

С точки зрения кошек, всё на свете принадлежит им

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/thebaldmeow/" target="_blank"><strong>thebaldmeow</strong></a></p>

Мурлыкающий кот и горящий камин делают зиму приятной

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/emptydictionary" target="_blank">emptydictionary</a></p>

Загордился кот, с печи нейдёт

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/DCLanger" target="_blank">DCLanger</a></p>

Знай, кошка, своё лукошко

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/chatoranekogen/" target="_blank"><strong>chatoranekogen</strong></a></p>

Две кошки в одном мешке дружбу не заведут

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/cheezfang" target="_blank">cheezfang</a></p>

Кошка лазит и в окошко

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/doparcel" target="_blank">doparcel</a></p>

Даже кошка — настоящий лев, когда она в своём логове

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ladylolathecat/" target="_blank"><strong>ladylolathecat</strong></a></p>

Поклонишься и кошке в ножки

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/peghah_maleknejad/" target="_blank"><strong>peghah_maleknejad</strong></a></p>

И кот песни поёт, когда хорошо живётся

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/AviahWinchester" target="_blank">AviahWinchester</a></p>

Сидит как кошка, но прыгает как тигр

<p>Фото: boredpanda.com</p>

Влез кот на сало да кричит: мало!

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/rexiecat/" target="_blank"><strong>rexiecat</strong></a></p>

Отчего кот гладок? Поел да и на бок

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/chiyo.mame/" target="_blank"><strong>chiyo.mame</strong></a></p>

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