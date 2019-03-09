10 фото Фредди Меркьюри с его любимыми кисками, которым он посвящал свои песни

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10 фото Фредди Меркьюри с его любимыми кисками, которым он посвящал свои песни

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Солист группы Queen так обожал своих питомцев, что даже для последнего прижизненного портрета надел жилет с их изображениями.

Если вы рок-звезда и у вас есть любимые кошки, грех не посвятить им пару песен. Так поступал и Фредди Меркьюри

<p>Фото: © QFC Magazine</p>

Солист группы Queen увлёкся котами в 1970-х, когда его подруга Мэри Остин подарила ему первых питомцев — Тома и Джерри

<p>Фото: © Ann Ortman</p>

По словам очевидцев, в том числе его личного помощника Питера Фристоуна, когда Меркьюри гастролировал, он звонил Мэри и спрашивал, как дела у кошек

<p>Фото: © Peter Freestone</p>

Как только мы заселялись в отель, он звонил Мэри и просил поднести трубку к своим любимцам, чтобы они могли услышать его голос. Он никогда не изменял своей привычке. Кошки были его семьёй

Питер Фристоун

<p>Фото: © Jim Hutton</p>

Всего у Меркьюри было 10 кошек: Тиффани, Дороти, Делайла, Голиаф, Лили, Мико, Оскар и Ромео. И у каждой на Рождество был свой чулок с лакомствами

<p>Фото: © QFC Magazine</p>

При выборе кошек певец отдавал предпочтение тем, которые содержались в приютах

<p>Фото: © Simon Boyce</p>

Считается, что сольный альбом Mr. Bad Guy Меркьюри целиком посвятил своему коту Джерри

<p>Фото: © QFC Magazine</p>

А Делайла удостоилась одноимённой композиции в альбоме Queen — Innuendo

<p>Фото: © M. St. Michael</p>

Фредди относился к кошкам как к своим собственным детям. И, если с них падал хоть один волос, всем приходилось туго

Джим Хаттон

<p>Фото: © Jim Hutton</p>

Даже на последнем портрете, который можно увидеть на вкладыше к сборнику Classic Queen, Меркьюри изображён в жилете со своими любимцами

<p>Фото: © Peter Freestone</p>

Гитарист Queen опубликовал фото из жизни группы, которые раньше никто не видел

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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