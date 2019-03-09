10 фото Фредди Меркьюри с его любимыми кисками, которым он посвящал свои песни

Солист группы Queen так обожал своих питомцев, что даже для последнего прижизненного портрета надел жилет с их изображениями.

Если вы рок-звезда и у вас есть любимые кошки, грех не посвятить им пару песен. Так поступал и Фредди Меркьюри

Солист группы Queen увлёкся котами в 1970-х, когда его подруга Мэри Остин подарила ему первых питомцев — Тома и Джерри

По словам очевидцев, в том числе его личного помощника Питера Фристоуна, когда Меркьюри гастролировал, он звонил Мэри и спрашивал, как дела у кошек

Как только мы заселялись в отель, он звонил Мэри и просил поднести трубку к своим любимцам, чтобы они могли услышать его голос. Он никогда не изменял своей привычке. Кошки были его семьёй Питер Фристоун

Всего у Меркьюри было 10 кошек: Тиффани, Дороти, Делайла, Голиаф, Лили, Мико, Оскар и Ромео. И у каждой на Рождество был свой чулок с лакомствами

При выборе кошек певец отдавал предпочтение тем, которые содержались в приютах

Считается, что сольный альбом Mr. Bad Guy Меркьюри целиком посвятил своему коту Джерри

А Делайла удостоилась одноимённой композиции в альбоме Queen — Innuendo

Фредди относился к кошкам как к своим собственным детям. И, если с них падал хоть один волос, всем приходилось туго Джим Хаттон

Даже на последнем портрете, который можно увидеть на вкладыше к сборнику Classic Queen, Меркьюри изображён в жилете со своими любимцами

Гитарист Queen опубликовал фото из жизни группы, которые раньше никто не видел