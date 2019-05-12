Кот проснулся знаменитым, когда хозяйка выложила его чересчур эмоциональные фото

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Кот проснулся знаменитым, когда хозяйка выложила его чересчур эмоциональные фото

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Фото © Instagram/tang9599

Пушистый и ленивый котейка Ах Фей из Цзянсу, Китай, стал новым развлечением Сети. Его хозяйка Танг Чанг выложила смешные фото своего чересчур эмоционального питомца, и они обрели невероятную популярность, пишет Bored Panda.

В инстаграм-аккаунте Танг Чанг уже 10 тысяч подписчиков, и это совершенно неудивительно.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tang9599/" target="_blank"><strong>tang9599</strong></a></p>

Пушистый Ах Фей своими перформансами сразу прочно занял место в сердцах пользователей Сети.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tang9599/" target="_blank"><strong>tang9599</strong></a></p>

Вы только посмотрите на его выразительную мордочку, по ней всё становится понятно даже без слов.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tang9599/" target="_blank"><strong>tang9599</strong></a></p>

Снимки Ах Фея сразу разошлись по Сети в качестве фотореакций и стикеров.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tang9599/" target="_blank"><strong>tang9599</strong></a></p>

Что ожидаемо — каждый способен прочувствовать негодование, испуг или неодобрение котейки как свои собственные.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tang9599/" target="_blank"><strong>tang9599</strong></a></p>

В комментариях пользователи не устают умиляться Ах Фею и его артистичности.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tang9599/" target="_blank"><strong>tang9599</strong></a></p>

Но один из подписчиков заметил, что котик, должно быть, живёт с высоким уровнем стресса и напряжения.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tang9599/" target="_blank"><strong>tang9599</strong></a></p>

Однако его хозяйка Танг Чанг заверила поклонников, что с котиком всё хорошо.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tang9599/" target="_blank"><strong>tang9599</strong></a></p>

Танг подобрала его на улице и дала ему дом, и теперь Ах Фею хорошо в новой семье, где всего его любят.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tang9599/" target="_blank"><strong>tang9599</strong></a></p>

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