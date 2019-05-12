Кот проснулся знаменитым, когда хозяйка выложила его чересчур эмоциональные фото

В инстаграм-аккаунте Танг Чанг уже 10 тысяч подписчиков, и это совершенно неудивительно.
Пушистый Ах Фей своими перформансами сразу прочно занял место в сердцах пользователей Сети.
Вы только посмотрите на его выразительную мордочку, по ней всё становится понятно даже без слов.
Снимки Ах Фея сразу разошлись по Сети в качестве фотореакций и стикеров.
Что ожидаемо — каждый способен прочувствовать негодование, испуг или неодобрение котейки как свои собственные.
В комментариях пользователи не устают умиляться Ах Фею и его артистичности.
Но один из подписчиков заметил, что котик, должно быть, живёт с высоким уровнем стресса и напряжения.
Однако его хозяйка Танг Чанг заверила поклонников, что с котиком всё хорошо.
Танг подобрала его на улице и дала ему дом, и теперь Ах Фею хорошо в новой семье, где всего его любят.
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