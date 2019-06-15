Найдено лучшее средство от хандры, которое можно приготовить дома: 16 муррито

То, что котики делают всё лучше, уже давно никого не удивляет. И что бы ты с ними не изобразил — всё будет вызывать восторг и умиление. Приготовить такое муррито в домашних условиях очень просто, и главное — вам даже не потребуются чистые тарелки, пишет Bored Panda.

Итак, вам нужен самый основной ингредиент — пушистый котейка.

Заворачивать его можно во всё, что попадётся под руку. Под конец не забудьте добавить соль-перец по вкусу и нежный бип по носу — и муррито готово!

А если серьёзно, то чаще всего котиков заворачивают в ткань в ветлечебницах перед какими-нибудь малоприятными процедурами.

По недовольной морде кота вы можете определить, на каком фото с котейкой играются хозяева, а на каком муррито — суровые меры предосторожности.

Но зачастую котики сами забираются в тёплый кокон, чтобы подремать и обязательно оставить свою шерсть.

С этим уж ничего не поделаешь, остаётся только смириться с судьбой и наглаживать хвостатого по всем подставленным местам.

А если вы хотите присоединиться к флешмобу #purrito и выложить свою версию пирожков с котятами в "Инстаграм", то вот вам напоминалка.

Очень осторожно заворачивайте котейку в плед или полотенце, сильно не сдавливайте и не затягивайте — котики довольно хрупкие создания, хоть и наглые.

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