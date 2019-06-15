Найдено лучшее средство от хандры, которое можно приготовить дома: 16 муррито

Итак, вам нужен самый основной ингредиент — пушистый котейка.
Заворачивать его можно во всё, что попадётся под руку. Под конец не забудьте добавить соль-перец по вкусу и нежный бип по носу — и муррито готово!
А если серьёзно, то чаще всего котиков заворачивают в ткань в ветлечебницах перед какими-нибудь малоприятными процедурами.
По недовольной морде кота вы можете определить, на каком фото с котейкой играются хозяева, а на каком муррито — суровые меры предосторожности.
Но зачастую котики сами забираются в тёплый кокон, чтобы подремать и обязательно оставить свою шерсть.
С этим уж ничего не поделаешь, остаётся только смириться с судьбой и наглаживать хвостатого по всем подставленным местам.
А если вы хотите присоединиться к флешмобу #purrito и выложить свою версию пирожков с котятами в "Инстаграм", то вот вам напоминалка.
Очень осторожно заворачивайте котейку в плед или полотенце, сильно не сдавливайте и не затягивайте — котики довольно хрупкие создания, хоть и наглые.
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