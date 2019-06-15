Найдено лучшее средство от хандры, которое можно приготовить дома: 16 муррито

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Фото © livandlu и suzygreen

То, что котики делают всё лучше, уже давно никого не удивляет. И что бы ты с ними не изобразил — всё будет вызывать восторг и умиление. Приготовить такое муррито в домашних условиях очень просто, и главное — вам даже не потребуются чистые тарелки, пишет Bored Panda.

Итак, вам нужен самый основной ингредиент — пушистый котейка.

<p>Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/alexandraeveryday/4698679599/" target="_blank">alexandraeveryday</a> и <a href="https://www.instagram.com/p/BwPN1JMJLX3/" target="_blank">codybest101</a></p>

Заворачивать его можно во всё, что попадётся под руку. Под конец не забудьте добавить соль-перец по вкусу и нежный бип по носу — и муррито готово!

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/BxELvJvp8Ga/" target="_blank">fiberculture</a> и <a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/8baxby/a_purrito/" target="_blank">Der_Ist</a></p>

А если серьёзно, то чаще всего котиков заворачивают в ткань в ветлечебницах перед какими-нибудь малоприятными процедурами.

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/BxNIA6kpz6a/" target="_blank">livandlu</a> и <a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/35xm8i/my_local_animal_shelter_posted_this_little_purrito/" target="_blank">suzygreen</a></p>

По недовольной морде кота вы можете определить, на каком фото с котейкой играются хозяева, а на каком муррито — суровые меры предосторожности.

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/BxFDz6UpSvX/" target="_blank">luna.and.ginny.the.cats</a> и <a href="https://www.instagram.com/p/BxK1R55h9dj/" target="_blank">stanandlana</a></p>

Но зачастую котики сами забираются в тёплый кокон, чтобы подремать и обязательно оставить свою шерсть.

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/BxYRAgeJOYf/" target="_blank">exotic_chloebooboo</a> и <a href="https://www.instagram.com/p/BxFuHPyB7uU/" target="_blank">koshkats</a></p>

С этим уж ничего не поделаешь, остаётся только смириться с судьбой и наглаживать хвостатого по всем подставленным местам.

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/2tunkw/snax_the_cat_in_burrito_form/" target="_blank">treeroycat</a> и <a href="https://www.reddit.com/r/tuckedinkitties/comments/8x1xkv/had_to_give_her_a_bath_she_has_become_purrito/" target="_blank">hdb1728</a></p>

А если вы хотите присоединиться к флешмобу #purrito и выложить свою версию пирожков с котятами в "Инстаграм", то вот вам напоминалка.

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/BxMWVozDEir/" target="_blank">lennoxfloyd</a> и <a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/81ya5y/benjen_was_mean_to_the_vet_so_they_suggested_we/" target="_blank">blackmesa010</a></p>

Очень осторожно заворачивайте котейку в плед или полотенце, сильно не сдавливайте и не затягивайте — котики довольно хрупкие создания, хоть и наглые.

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/aebgp6/a_tightly_wrapped_purrito/" target="_blank">acgracep</a> и <a href="https://www.instagram.com/p/BsZNqP6n80N/" target="_blank">butterthemunchkin</a></p>

10 милых фото, после которых 99% людей меняют своё представление о сфинксах

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