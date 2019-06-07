Самый грустный кот обрёл новый дом, и его история растопит сердце любого

Кот Тоби был бездомным и выглядел грустным, но нашлась семья, которая взяла четверолапого к себе. И если печальная мордочка у него осталась, то жизнь стала значительно лучше.

Знакомьтесь, это Тоби, и он выглядит словно грустный старичок из-за обвисшей кожи.

Сейчас хозяева Тоби — Джорджина Прайс и её жених Кристофер Ларднер из Глостершира (Англия).

Они увидели на сайте общества защиты животных, что шестилетний Тоби и его семилетний приятель Куинтон ищут дом, и решили приютить обоих котов.

Куинтон лишился зубов, а у Тоби было заболевание, о котором новые хозяева ничего не знали, — синдром Элерса-Данлоса.

Это врождённое состояние, при котором кожа становится чрезмерно эластичной, дряблой и хрупкой из-за недостатка коллагена.

Но пара смело взяла на себя заботу о питомцах. Хотя первое время было непросто: животные были напуганы и сторонились людей.

Но хорошее отношение не могло не растопить их сердечки, и вскоре четверолапые стали осваиваться и чувствовать себя как дома.

Они были очень напуганы и прятались под кроватью неделями, но еда и любовь всё же сделали своё дело. Теперь это место принадлежит им. Они делают что хотят и выказывают недовольство, если ты, например, включаешь свет, когда они спят. Джорджина Прайс, хозяйка

И в целом, несмотря на заболевание, Тоби стал вести себя как обычный кот. Он любит наблюдать за птичками, забавляться с игрушками и ласкаться.

Хозяева знают, что со временем Тоби может потребоваться особый уход. Они стараются минимизировать нагрузку на суставы, мешая ему прыгать с высоты.

А Куинтон понимает, что во время игр с Тоби ему нельзя выпускать коготки, и помогает ему умывать мордочку.

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