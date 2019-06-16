Не уверены во взаимности? 11 признаков того, что котик вас на самом деле любит

Всем известно, что кошки по натуре загадочные и коварные животные. Многие попадали в их смертельную и когтистую ловушку, потянувшись почесать доверчиво подставленное пузико. Insider сделал подборку мелочей в поведении кошки, которые подскажут хозяину — он в безопасности или пора бежать.

Имитация козы Котик бодает головой, показывая свою любовь. Так он трётся о хозяина, помечая своим запахом и одновременно поглаживая Хвост Это отличный индикатор настроения кота. Если кончик хвоста подрагивает или хвост целиком обвёрнут вокруг ноги хозяина — всё хорошо Пузико Пусть это и опасная ловушка, но котик предлагать животик кому попало не будет — только тому, кого любит Мур-мурлыканье Кошки мурлычут только для своих котят и людей, которых они любят. И если хозяин слышит в комнате мини-трактор — это к счастью Дары приносящие На самом деле это заначка, которую кот приносит в безопасное место. И если это место рядом с хозяином, то о чём ещё можно мечтать Попытки отъесть руку Да, если котик пытается отгрызть хозяину часть тела, то это от большой любви. Но нужно отличать покусывания от акульего нападения Задушевный разговор Если котик издаёт странный звук, похожий на мурлыканье, значит, он в хорошем настроении и хозяин ему нравится Сталкер Котик, слава богу, не игуана, и, если он всюду следует за хозяином, это значит, что котейке очень интересен конкретный человек Как корова языком Если котик принимается вылизывать волосы или уши хозяина, то это проявление заботы. Просто он не знает, как иначе выказать любовь Кошачье месиво Если котик массирует хозяина и даже выпускает в процессе когти — это значит, что ему очень уютно и комфортно Медитация Котики часто впадают в сонное состояние и медленно моргают. Если хозяин застал этот момент, значит, котик ему доверяет полностью Кот проснулся знаменитым, когда хозяйка выложила его чересчур эмоциональные фото