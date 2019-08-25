Художница соединяет в фотошопе еду и котов. Зрелище не для слабонервных

23-летняя Ксения Змановская из Санкт-Петербурга увлеклась странным хобби больше года назад и до сих пор не может остановиться.

У Ксении Змановской более 170 тыс. подписчиков в "Инстаграме". Аудиторию она завоевала не самым обычным способом

23-летняя художница из Санкт-Петербурга соединяет в фотошопе изображения еды и котов. Получается странновато, но что-то в этом, наверное, есть

Ксения сама подготовила подборку своих свежих работ

Кому круассанчик?

Первым котом, которому выпала честь украсить собой обеденный стол, стал собственный питомец художницы по кличке Смоки. Нет, это не он на фото

Представьте: покупаете вы мороженое, а оно мурлычет

Ну как тут не раскошелиться?

А где же кот, спросите вы? Присмотритесь повнимательнее

Нельзя сказать, что выглядит аппетитно. Впрочем, у жителей Китая, Мадагаскара, Океании, Перу и Камеруна наверняка другое мнение на этот счёт

Кот фри

Десерт "Васька"

Куда смотрят защитники животных? Видимо, больше на пончики

Первые работы Ксения опубликовала в январе 2018 года

Я объединяю в фотошопе лучшее, что есть в этом мире, — котов и еду Ксения Змановская

Я и не могла предположить, что мой контент станет настолько вирусным Ксения Змановская

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