Художница соединяет в фотошопе еду и котов. Зрелище не для слабонервных

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Фото © Instagram/cats_in_food

23-летняя Ксения Змановская из Санкт-Петербурга увлеклась странным хобби больше года назад и до сих пор не может остановиться.

У Ксении Змановской более 170 тыс. подписчиков в "Инстаграме". Аудиторию она завоевала не самым обычным способом

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/cats_in_food/" target="_blank">Instagram/cats_in_food</a></p>

23-летняя художница из Санкт-Петербурга соединяет в фотошопе изображения еды и котов. Получается странновато, но что-то в этом, наверное, есть

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/cats_in_food/" target="_blank">Instagram/cats_in_food</a></p>

Ксения сама подготовила подборку своих свежих работ

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/cats_in_food/" target="_blank">Instagram/cats_in_food</a></p>

Кому круассанчик?

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/cats_in_food/" target="_blank">Instagram/cats_in_food</a></p>

Первым котом, которому выпала честь украсить собой обеденный стол, стал собственный питомец художницы по кличке Смоки. Нет, это не он на фото

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/cats_in_food/" target="_blank">Instagram/cats_in_food</a></p>

Представьте: покупаете вы мороженое, а оно мурлычет

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/cats_in_food/" target="_blank">Instagram/cats_in_food</a></p>

Ну как тут не раскошелиться?

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/cats_in_food/" target="_blank">Instagram/cats_in_food</a></p>

А где же кот, спросите вы? Присмотритесь повнимательнее

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/cats_in_food/" target="_blank">Instagram/cats_in_food</a></p>

Нельзя сказать, что выглядит аппетитно. Впрочем, у жителей Китая, Мадагаскара, Океании, Перу и Камеруна наверняка другое мнение на этот счёт

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/cats_in_food/" target="_blank">Instagram/cats_in_food</a></p>

Кот фри

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/cats_in_food/" target="_blank">Instagram/cats_in_food</a></p>

Десерт "Васька"

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/cats_in_food/" target="_blank">Instagram/cats_in_food</a></p>

Куда смотрят защитники животных? Видимо, больше на пончики

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/cats_in_food/" target="_blank">Instagram/cats_in_food</a></p>

Первые работы Ксения опубликовала в январе 2018 года

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/cats_in_food/" target="_blank">Instagram/cats_in_food</a></p>

Я объединяю в фотошопе лучшее, что есть в этом мире, — котов и еду

Ксения Змановская

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/cats_in_food/" target="_blank">Instagram/cats_in_food</a></p>

Я и не могла предположить, что мой контент станет настолько вирусным

Ксения Змановская

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/cats_in_food/" target="_blank">Instagram/cats_in_food</a></p>

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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