Парень в Twitter устроил конкурс на самого милого кота, и всё ради чужих фото

Парень обманул пользователей "Твиттера", чтобы собрать коллекцию фотографий очаровательных котиков на случай, если ему будет грустно. Пожалуй, ему стоит это простить, ведь сейчас все могут сохранить пару милых кадров себе.

Пользователь с ником DozznutOperator своей публикацией спровоцировал в "Твиттере" настоящий кошачий переполох. Парень выложил фото, где его рыжий питомец нежится в лежаке. И указал, что его кот — самый милый, а если кто-то не согласен, то может с ним сразиться.

Мой кот милее твоего. Попробуй переубеди DozznutOperator

Такое громкое заявление не могло остаться незамеченным. Владельцы котов и кошек немедленно приняли столь дерзкий вызов. Они сразу же начали отправлять фото своих усатых, чтобы доказать, что их питомцы гораздо очаровательнее.

Тоже мне! Alvaoscar

Вызов принят Hexthesquare

Что ж, мой кот полезен в работе по дому! — IAm_JohnGalt_

Твой кот не впечатлил моего — Sww4tb

Мой котик тоже участвует? Nwaf_122_

На следующий день после оригинального твита автор раскрыл свои коварные планы. Оказалось, что он написал это лишь для того, чтобы собрать фотографии милых животных. Но обижаться на него вряд ли кто-нибудь стал.

Ха! Уловка сработала. Теперь у меня есть сотни очень милых фотографий животных, чтобы смотреть их, когда мне грустно. Вы угодили прямо в мою ловушку DonutOperator

Вот так повезло: 10 домашних питомцев с таким милым окрасом, что даже не верится