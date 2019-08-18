Великая загадка: как коты могут засыпать в таких позах — 20 смешных фото

Эти домашние животные славятся тем, что выбирают для своего отдыха самые неожиданные места.

О том, какие варианты размещения в квартире (и не только) предпочитают спящие коты, рассказал портал Bored Panda.

Кошки держат равновесие даже во сне

Впрочем, некоторые всё же позволяют себе полностью расслабиться

Скульптору — кошачий респект

На волосок от пробуждения

Придётся походить без тапочек

Зачем нужен диван, когда рядом такой удобный стул?

Перила — тоже ничего

Когда просто спать уже неинтересно

Занято!

Сиеста

Подражая хозяину

Когда пришёл домой под утро

Не дотянул до спальни

Подкошатник

В домике

Природа берёт своё

Здоровый сон выглядит так

Афтерпати

Когда не смог смириться с тем, что уже не помещаешься в коробку

Этот намордник стал хитом "Амазона", и он превращает милых пёсиков в исчадий ада