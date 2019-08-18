Великая загадка: как коты могут засыпать в таких позах — 20 смешных фото

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Фото © reddit.com

Эти домашние животные славятся тем, что выбирают для своего отдыха самые неожиданные места.

О том, какие варианты размещения в квартире (и не только) предпочитают спящие коты, рассказал портал Bored Panda.

Кошки держат равновесие даже во сне

<p>Фото © reddit.com</p>

Впрочем, некоторые всё же позволяют себе полностью расслабиться

<p>Фото © reddit.com</p>

Скульптору — кошачий респект

<p>Фото © reddit.com</p>

На волосок от пробуждения

<p>Фото © reddit.com</p>

Придётся походить без тапочек

<p>Фото © reddit.com</p>

Зачем нужен диван, когда рядом такой удобный стул?

<p>Фото © reddit.com</p>

Перила — тоже ничего

<p>Фото © reddit.com</p>

Когда просто спать уже неинтересно

<p>Фото © reddit.com</p>

Занято!

<p>Фото © reddit.com</p>

Сиеста

<p>Фото © reddit.com</p>

Подражая хозяину

<p>Фото © reddit.com</p>

Когда пришёл домой под утро

<p>Фото © reddit.com</p>

Не дотянул до спальни

<p>Фото © reddit.com</p>

Подкошатник

<p>Фото © reddit.com</p>

В домике

<p>Фото © reddit.com</p>

Природа берёт своё

<p>Фото © reddit.com</p>

Здоровый сон выглядит так

<p>Фото © reddit.com</p>

Афтерпати

<p>Фото © reddit.com</p>

Когда не смог смириться с тем, что уже не помещаешься в коробку

<p>Фото © reddit.com</p>

Этот намордник стал хитом "Амазона", и он превращает милых пёсиков в исчадий ада

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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