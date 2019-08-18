Великая загадка: как коты могут засыпать в таких позах — 20 смешных фото

О том, какие варианты размещения в квартире (и не только) предпочитают спящие коты, рассказал портал Bored Panda.
Кошки держат равновесие даже во сне
Впрочем, некоторые всё же позволяют себе полностью расслабиться
Скульптору — кошачий респект
На волосок от пробуждения
Придётся походить без тапочек
Зачем нужен диван, когда рядом такой удобный стул?
Перила — тоже ничего
Когда просто спать уже неинтересно
Занято!
Сиеста
Подражая хозяину
Когда пришёл домой под утро
Не дотянул до спальни
Подкошатник
В домике
Природа берёт своё
Здоровый сон выглядит так
Афтерпати
Когда не смог смириться с тем, что уже не помещаешься в коробку
Этот намордник стал хитом "Амазона", и он превращает милых пёсиков в исчадий ада