Что ещё можно от них ожидать: 10 подлых котов, застигнутых в неподходящий момент

"Этого парня поймали с поличным через минуту после того, как ему сказали, что ничего из этого ему нельзя"
"Кот вернулся с сарделькой, которую украл у соседей, с которыми мы даже не знакомы..."
"Похоже, на этом мы заканчиваем играть в Эрудита..."
"Мой кот постоянно отключает вентилятор"
"Накричала на него за то, что он ходит по столу. И теперь он меня дразнит"
"Вот почему я больше не занимаюсь йогой"
"Вот почему на кухне пол всегда мокрый"
"Кот, который ненавидит лампы"
"Коты — те ещё засранцы"
"В нашем доме пять кроватей и десять стульев. Он лежит на яйцах"
Ну разве эти глазки могут врать? 10 фото "невиноватых" собак с уликами