Что ещё можно от них ожидать: 10 подлых котов, застигнутых в неподходящий момент

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Фото © Reddit/cats_never_die

Недаром говорят, что кошки гуляют сами по себе. Хвостатые хулиганы, кажется, осознанно нарушают все правила. Не брать еду со стола? Спасибо, очень вкусно. Не мешать заниматься делами? Хорошо, я тогда у тебя на клавиатуре посплю... Примеров можно привести огромное множество, но, как говорится, лучше один раз увидеть: 10 непослушных пушистиков от пользователей Reddit в подборке ниже.

"Этого парня поймали с поличным через минуту после того, как ему сказали, что ничего из этого ему нельзя"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/CatsAreAssholes/comments/5kduk0/this_little_fella_being_caught_seconds_after/" target="_blank">zeinshver</a></p>

"Кот вернулся с сарделькой, которую украл у соседей, с которыми мы даже не знакомы..."

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/CatsAreAssholes/comments/4t0sdj/cat_returns_with_sausage_stolen_from_unknown/" target="_blank">erigunn</a></p>

"Похоже, на этом мы заканчиваем играть в Эрудита..."

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/CatsAreAssholes/comments/6gsquk/i_guess_our_scrabble_game_is_over/" target="_blank">sarahkay86</a></p>

"Мой кот постоянно отключает вентилятор"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/CatsAreAssholes/comments/775pfp/this_one_wont_stop_unplugging_the_fan/" target="_blank">pinklionee</a></p>

"Накричала на него за то, что он ходит по столу. И теперь он меня дразнит"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/CatsAreAssholes/comments/7vvvqh/this_is_why_you_dont_tell_your_cat_no/" target="_blank">wingman2111</a></p>

"Вот почему я больше не занимаюсь йогой"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/CatsAreAssholes/comments/7z60x9/this_is_why_she_doesnt_do_yoga_anymore/" target="_blank">cats_never_die</a></p>

"Вот почему на кухне пол всегда мокрый"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/CatsAreAssholes/comments/8iamg7/so_thats_why_my_kitchen_floor_is_always_wet/" target="_blank">uralva</a></p>

"Кот, который ненавидит лампы"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/CatsAreAssholes/comments/7neseg/asshole_from_china/" target="_blank">zzz57123</a></p>

"Коты — те ещё засранцы"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/3e5oly/cats_are_assholes/" target="_blank">Squishy_duck</a></p>

"В нашем доме пять кроватей и десять стульев. Он лежит на яйцах"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/CatsAreAssholes/comments/aab3c6/five_beds_and_ten_chairs_in_the_house_he_sits_on/" target="_blank">chaosgirl93</a></p>

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