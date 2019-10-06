Что ещё можно от них ожидать: 10 подлых котов, застигнутых в неподходящий момент

Недаром говорят, что кошки гуляют сами по себе. Хвостатые хулиганы, кажется, осознанно нарушают все правила. Не брать еду со стола? Спасибо, очень вкусно. Не мешать заниматься делами? Хорошо, я тогда у тебя на клавиатуре посплю... Примеров можно привести огромное множество, но, как говорится, лучше один раз увидеть: 10 непослушных пушистиков от пользователей Reddit в подборке ниже.

"Этого парня поймали с поличным через минуту после того, как ему сказали, что ничего из этого ему нельзя"

"Кот вернулся с сарделькой, которую украл у соседей, с которыми мы даже не знакомы..."

"Похоже, на этом мы заканчиваем играть в Эрудита..."

"Мой кот постоянно отключает вентилятор"

"Накричала на него за то, что он ходит по столу. И теперь он меня дразнит"

"Вот почему я больше не занимаюсь йогой"

"Вот почему на кухне пол всегда мокрый"

"Кот, который ненавидит лампы"

"Коты — те ещё засранцы"

"В нашем доме пять кроватей и десять стульев. Он лежит на яйцах"

Ну разве эти глазки могут врать? 10 фото "невиноватых" собак с уликами