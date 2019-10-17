10 фото, к которым нужно как следует приглядеться, чтобы найти котика

"Мы только что потратили целый час на то, чтобы найти её"
"Нашёл моего кота, прячущегося в наволочке. Похоже, он удивлён больше, чем я"
"Наш кот всегда прячется, когда приходят гости. Вот одно из его укрытий"
"Моя кошка расстроена из-за того, что ей приходится носить конус. Теперь трудно скрываться в её любимом месте"
"Интересно, где же прячется мой кот?"
"Наконец я таки узнал, где прячутся мои коты"
"Я знал, что мои кошки собираются убить меня! Ниндзя прячется на моём пути в ванную"
"Мой кот вправду думает, что он успешно от меня скрывается"
"Мой кот наконец нашёл приличное укрытие"
"Последнее укрытие моей кошки — развёрнутые бумажные полотенца"
Только 1% людей не засмеётся, увидев, в каких позах уснули эти собаки: 15 фото