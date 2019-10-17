10 фото, к которым нужно как следует приглядеться, чтобы найти котика

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Фото © Twitter/britneydiane

Ни для кого не секрет, что каждому домашнему котику нужно место, где бы он смог провести пару часов в уединении. Пользователи Reddit и Twitter делятся фотографиями своих котов, которые выбрали для себя ну очень странные укрытия.

"Мы только что потратили целый час на то, чтобы найти её"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/britneydiane/status/858398929225777152?s=20" target="_blank">britneydiane</a></p>

"Нашёл моего кота, прячущегося в наволочке. Похоже, он удивлён больше, чем я"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/4ewlwj/i_found_my_cat_hiding_in_my_pillow_case_he_seemed/" target="_blank">panchobear</a></p>

"Наш кот всегда прячется, когда приходят гости. Вот одно из его укрытий"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/7fe4of/our_cat_always_hides_when_we_have_people_over/" target="_blank">luli915</a></p>

"Моя кошка расстроена из-за того, что ей приходится носить конус. Теперь трудно скрываться в её любимом месте"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/29pbpv/my_cat_is_upset_she_has_to_wear_a_cone_it_makes/" target="_blank">The_Scrub</a></p>

"Интересно, где же прячется мой кот?"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/gavinsblog/status/1030073624173191174" target="_blank">gavinsblog</a></p>

"Наконец я таки узнал, где прячутся мои коты"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/2ulbwo/i_finally_figured_out_where_my_cats_have_been/" target="_blank">I_Heart_Squids</a></p>

"Я знал, что мои кошки собираются убить меня! Ниндзя прячется на моём пути в ванную"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/4wq8zi/update_knew_my_cats_were_plotting_to_kill_me/" target="_blank">espan1</a></p>

"Мой кот вправду думает, что он успешно от меня скрывается"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/a3vq9w/my_cat_truly_thinks_hes_successfully_hiding_from/" target="_blank">BottomShelfWhiskey</a></p>

"Мой кот наконец нашёл приличное укрытие"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/r8xfq/my_cat_finally_found_a_decent_hiding_place/" target="_blank">Cybershell</a></p>

"Последнее укрытие моей кошки — развёрнутые бумажные полотенца"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/kaysinmusic/status/476189068716302337" target="_blank">kaysinmusic</a></p>

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