Кота посадили в одиночную камеру за его любовь к свободе, и в Сети устроили бунт

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Фото © Facebook / Friends For Life Animal Rescue and Adoption Organization — Houston

Неудержимое свободолюбие шестилетнего Квилти не раз втягивало его в неприятности. Но в этот раз волонтёры взялись за него всерьёз.

Приют "Друзья на всю жизнь", который располагается в Техасе, США, опубликовал в своём фейсбуке пост о вредном котике, с которым работники устали бороться. Квилти не любит закрытые двери, воспринимая их как оскорбление, поэтому постоянно выпускает других пушистиков из комнаты. По нескольку раз в день волонтёрам приходилось ловить сбежавших котов, и их терпение закончилось, пишет Mirror.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/free_quilty/" target="_blank"><strong>free_quilty</strong></a></p>

Квилти поместили в одиночную камеру, укрепив на всякий случай дверь. На фото из вольера можно заметить, насколько возмущён таким обращением кот. Не менее "возмущены" были и пользователи соцсети, потребовав свободы попугаям, точнее котику, запустив хештег #ОсвободитеКвилти. В ход пошли футболки с фото пушистика и мемы, а волонтёрам пришлось оправдываться.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/FriendsForLifeHouston/?__xts__%5B0%5D=68.ARDhH7E_DueAxJkV9WITU12J9Dhq8MkWzaATgcNQ_-M0EqjE9-HDlrkvcJN6mhI47s9mlucZMlOTTRSiwYw38jDgwUKa0aNu4EfJbuq6kU7DHegCIK-a1VQt8RmGQ5cSbfwVnGD3Vhb8ezHNzGFiE9IG9DpKEPhFrhi84FRkHV9Z7MAopE2y4MF2DkS2__oCiDTpuBkZan8mtqenjDfaz-MuCe62v6ET6itIlI9tXfWfTz0LebYmqFGa_SXGsaSNjvp_cuaVyddUB23E4IVw52Ei3OqM6bYBiBR2_o9buEaIkPbC0h0C0J39NVbG9eZbtDYBKdGyDvg67-6mdX8K&__xts__%5B1%5D=68.ARAx09d0UuOCrxe8E5dBGVhf9PSENBBFEy-aq0qu6eiAJygT4y_ehnziwpPHw42vkGA113dREKwzf10zUO3NfrSjyZ2VTcuAfEH5syFfFz1Sa0M5TsBQUZYqne7AJkps1p7Yax_j5STYWDdQeRWX_6iFabwp2_xb3vtWFx1p5bDf9yq5Hv1w-zmIdifepsL20TI5BQPylSs9RorukdVEt0OJM1PkUaxuoxH3G4emawFOwJsiIcy6C-7cDStJv5Jv4toRAlsrnJ4wivjbChFnAhT0k458hco-igSST0c2Uy--GiCGW7VyfyKyLPKsc7UrkC8yUKApShGAfyKFfkL4&__tn__=kC-R&eid=ARDLQIMkZr86X8AWLaP9u_R8xKFjT4DXM7GS0cTJhBPyLLfHZy3N4l_hdS08__p2Z2mkNgp33Zi_GBbL&hc_ref=ARS28cSJ2AFyKyRkmT-3rXzuPoT0AB4rD83NZz6mg6OLnYiEakrn6rYJKHtUPybUy8g" target="_blank"><strong><ins>Friends For Life Animal Rescue and Adoption Organization — Houston</ins></strong></a></p>

Прошение об условно-досрочном освобождении Квилти было отклонено, поэтому он отпустил себя под собственную ответственность. Разумеется, после он был возвращён в одиночную камеру и очередное слушание по его делу назначено на завтра

Волонтёры приюта

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/free_quilty/" target="_blank"><strong>free_quilty</strong></a></p>

Работники приюта очень надеются найти семью для Квилти. По их словам, это очень умный и добрый кот, единственный минус которого — полная непереносимость закрытых дверей. Даже в прошлом Квилти постоянно выпускал собак своей семьи на улицу, чем изрядно раздражал домочадцев.

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