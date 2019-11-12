Кота посадили в одиночную камеру за его любовь к свободе, и в Сети устроили бунт

Неудержимое свободолюбие шестилетнего Квилти не раз втягивало его в неприятности. Но в этот раз волонтёры взялись за него всерьёз.

Приют "Друзья на всю жизнь", который располагается в Техасе, США, опубликовал в своём фейсбуке пост о вредном котике, с которым работники устали бороться. Квилти не любит закрытые двери, воспринимая их как оскорбление, поэтому постоянно выпускает других пушистиков из комнаты. По нескольку раз в день волонтёрам приходилось ловить сбежавших котов, и их терпение закончилось, пишет Mirror.

Квилти поместили в одиночную камеру, укрепив на всякий случай дверь. На фото из вольера можно заметить, насколько возмущён таким обращением кот. Не менее "возмущены" были и пользователи соцсети, потребовав свободы попугаям, точнее котику, запустив хештег #ОсвободитеКвилти. В ход пошли футболки с фото пушистика и мемы, а волонтёрам пришлось оправдываться.

Прошение об условно-досрочном освобождении Квилти было отклонено, поэтому он отпустил себя под собственную ответственность. Разумеется, после он был возвращён в одиночную камеру и очередное слушание по его делу назначено на завтра Волонтёры приюта

Работники приюта очень надеются найти семью для Квилти. По их словам, это очень умный и добрый кот, единственный минус которого — полная непереносимость закрытых дверей. Даже в прошлом Квилти постоянно выпускал собак своей семьи на улицу, чем изрядно раздражал домочадцев.

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