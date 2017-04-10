Кот, спасённый турецким солдатом в Сирии, поселился в книжном магазине Стамбула

Восьмимесячный кот, спасённый во время столкновений в северной Сирии турецким солдатом в феврале, обрёл новый дом. Он поселился в книжном магазине при издательстве в Стамбуле. Ему дали кличку Барыш (Barış), что на турецком означает "мир", пишет издание Hurriyetdailynews.

Cat rescued by Turkish soldier in Syria’s al-Bab finds new home in Istanbul bookstore, @gaydini reports https://t.co/bE6kitipkh pic.twitter.com/P89JRf4skm — Hürriyet Daily News (@HDNER) 10 апреля 2017 г.

Животное приютило издательство KIRMIZI KEDI, название которого на английский переводится как Red Cat, то есть "Красный кот". Руководство издательства шутит, что Барыш стал их самым ценным сотрудником, а они делают всё для того, чтобы кот чувствовал себя хорошо в своём новом доме.