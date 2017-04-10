Кот, спасённый турецким солдатом в Сирии, поселился в книжном магазине Стамбула

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Кот, спасённый турецким солдатом в Сирии, поселился в книжном магазине Стамбула

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Фото © Twitter/Hürriyet Daily News

Восьмимесячный кот, спасённый во время столкновений в северной Сирии турецким солдатом в феврале, обрёл новый дом. Он поселился в книжном магазине при издательстве в Стамбуле. Ему дали кличку Барыш (Barış), что на турецком означает "мир", пишет издание Hurriyetdailynews.

Животное приютило издательство KIRMIZI KEDI, название которого на английский переводится как Red Cat, то есть "Красный кот". Руководство издательства шутит, что Барыш стал их самым ценным сотрудником, а они делают всё для того, чтобы кот чувствовал себя хорошо в своём новом доме.

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