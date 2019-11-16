Толстый кот ушёл в народ. Лучшие мемасы про котейку, которого "Аэрофлот" обидел

Фото © Facebook / Михаил Галин

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Кот Виктор стал героем месяца. Пушистого питомца не пустили на рейс из-за перевеса в два кило. Но его хозяин обошёл запрет: он позаимствовал у знакомых другого кота — полегче — и взвесил, а в полёт всё равно взял Виктора. Когда махинация вскрылась, "Аэрофлот" лишил хозяина кота всех накопленных бонусных баллов. И тем самым обидел многих пользователей Сети. Ведь, как известно, котики — наше всё. Мы собрали лучшие мемасы про кота Виктора.

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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