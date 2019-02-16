Зажали чаевые? Ну-ну. 10 признаний обслуживающего персонала о том, как он мстит

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Зажали чаевые? Ну-ну. 10 признаний обслуживающего персонала о том, как он мстит

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К сожалению, мало кто понимает, что ребята из сферы обслуживания просто делают свою работу и остаются людьми, с которыми следует вести себя вежливо. Поэтому не каждый готов молча сносить хамство и грубость, и у Лайфа есть подборка таких историй, когда чьё-то терпение подошло к концу.

Обиженные бариста, кассиры и официанты со всего мира решили анонимно поделиться своей болью, а затем и местью в приложении Whisper. Таких случаев на удивление набралось немало, и вот самые интересные из них, пишет Daily Mail.

"Однажды в магазин пришла бабушка с внучкой...

...И девочка начала обзывать меня толстой и страшной. Я сказала ей, что я — это она из будущего. Мелкая начала плакать".

Фото © Соцсети

"В моём кафе есть определённые правила оплаты хлеба и соусов...

...За них иногда можно не платить. Но если заказывал грубиян, то он будет платить за всё!"

Фото © Соцсети

"Был у меня однажды очень грубый и пьяный посетитель...

...Который требовал принести ему ещё бокальчик белого. Я налила ему воды и заявила, что это вино".

Фото © Соцсети

"Если клиент по-хамски просит разменять ему 100 долларов...

...Я обязательно постараюсь дать большую часть из этого мелочью. Ну — упс".

Фото © Соцсети

"Я работаю барменом, и если клиент со мной груб...

...То будет чудом, если он обнаружит в своём коктейле алкоголь".

Фото © Соцсети

"Я работаю в банке, и если клиент начинает вести себя нетерпеливо...

...Барабаня пальцами или ручкой по столу, то, если у меня плохое настроение, я начинаю намеренно делать всё медленнее".

Фото © Соцсети

"Если посетитель груб со мной, то...

...Я делаю ему декаф-кофе с обезжиренным молоком. Став бариста, я поняла, насколько люди мерзкие до своей первой чашки кофе".

Фото © Соцсети

"Одной особенной злой даме я сказала, что...

...В стейке содержится глютен. И она мне поверила. Мда".

Фото © Соцсети

"Я работаю в магазине продуктов. И если посетитель ведёт себя неприятно, то...

...Я незаметно кладу руку на весы, когда взвешиваю выбранные им товары".

Фото © Соцсети

"Клиенты, устраивающие истерику, когда им приходится доставать карту...

...Будут доставать её каждый. Божий. Раз.

О, извините, сигнал не прошёл, мне нужна ваша карта :)".

Фото © Соцсети

После такого сразу хочется быть вежливым и осторожным. Ведь никогда не знаешь, как плохое настроение или недостаток кофе в организме могут повлиять на качество обслуживания.

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