Зажали чаевые? Ну-ну. 10 признаний обслуживающего персонала о том, как он мстит

Обиженные бариста, кассиры и официанты со всего мира решили анонимно поделиться своей болью, а затем и местью в приложении Whisper. Таких случаев на удивление набралось немало, и вот самые интересные из них, пишет Daily Mail.
"Однажды в магазин пришла бабушка с внучкой...
...И девочка начала обзывать меня толстой и страшной. Я сказала ей, что я — это она из будущего. Мелкая начала плакать".
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"В моём кафе есть определённые правила оплаты хлеба и соусов...
...За них иногда можно не платить. Но если заказывал грубиян, то он будет платить за всё!"
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"Был у меня однажды очень грубый и пьяный посетитель...
...Который требовал принести ему ещё бокальчик белого. Я налила ему воды и заявила, что это вино".
Фото © Соцсети
"Если клиент по-хамски просит разменять ему 100 долларов...
...Я обязательно постараюсь дать большую часть из этого мелочью. Ну — упс".
Фото © Соцсети
"Я работаю барменом, и если клиент со мной груб...
...То будет чудом, если он обнаружит в своём коктейле алкоголь".
Фото © Соцсети
"Я работаю в банке, и если клиент начинает вести себя нетерпеливо...
...Барабаня пальцами или ручкой по столу, то, если у меня плохое настроение, я начинаю намеренно делать всё медленнее".
Фото © Соцсети
"Если посетитель груб со мной, то...
...Я делаю ему декаф-кофе с обезжиренным молоком. Став бариста, я поняла, насколько люди мерзкие до своей первой чашки кофе".
Фото © Соцсети
"Одной особенной злой даме я сказала, что...
...В стейке содержится глютен. И она мне поверила. Мда".
Фото © Соцсети
"Я работаю в магазине продуктов. И если посетитель ведёт себя неприятно, то...
...Я незаметно кладу руку на весы, когда взвешиваю выбранные им товары".
Фото © Соцсети
"Клиенты, устраивающие истерику, когда им приходится доставать карту...
...Будут доставать её каждый. Божий. Раз.
О, извините, сигнал не прошёл, мне нужна ваша карта :)".
Фото © Соцсети
После такого сразу хочется быть вежливым и осторожным. Ведь никогда не знаешь, как плохое настроение или недостаток кофе в организме могут повлиять на качество обслуживания.
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