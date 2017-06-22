Эксперты определили лучшее время для питья кофе

У большинства людей утро начинается с чашки ароматного кофе. Но, к сожалению, бодрящий напиток нужно употреблять в определённое время.

Австралийский диетолог Линди Коэн рассказала, в какое время и в каком количестве нужно употреблять кофе, чтобы он не оказывал негативного воздействия на работоспособность человеческого организма.

По её словам, кофе по утрам совершенно не подходит для тех людей, которые желают взбодриться на весь день: чем выше уровень кортизола, тем меньше будет бодрить кофе.

Диетолог заявила, что идеальное время для потребления кофе приходится на промежуток с десяти до двенадцати часов дня, когда уровень кортизола идёт на спад.

Последний приём кофе, по мнению Коэн, должен состояться во время ланча, а ещё лучше — в 14:00, а во второй половине дня бодрящий напиток лучше заменить на травяной чай.

Каждый зависим от кофе по-разному. Рекомендую не употреблять кофеин за шесть часов до сна, чтобы обеспечить себе комфортный отдых Диетолг Линди Коэн

Диетолог посоветовала потреблять не более 400 мг кофеина в день, что равносильно двум стаканам.